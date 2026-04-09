ENCONTRO INTERROMPIDO

Casal sai para fumar e sente o cheiro da morte em MG

Vítima estava com adolescente em área de morro quando suspeitos dispararam várias vezes

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/04/2026 10:48

A adolescente relatou que havia conhecido a vítima pelas redes sociais e foi ao encontro dele antes de seguirem para o local, onde fariam uso de drogas - (Imagem ilustrativa) crédito: Wikimedia Commons/Reprodução

Um jovem de 23 anos escapou de uma tentativa de homicídio ao ser alvo de uma emboscada a tiros em um encontro com uma menor de idade, de 16 anos. O caso aconteceu em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (8/4). 

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que estava acompanhada de uma adolescente para fumar maconha em uma área de morro no Bairro Lagoa Santa II quando três pessoas armadas apareceram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Os tiros foram feitos com arma calibre .380.

De acordo com o registro, o jovem e a adolescente correram em direções diferentes para fugir dos tiros. O rapaz então acionou a polícia. Ele não sofreu ferimentos aparentes.

Durante buscas na região, os militares localizaram oito cápsulas deflagradas, que foram recolhidas e encaminhadas para a delegacia.

A adolescente relatou que havia conhecido a vítima pelas redes sociais e foi ao encontro dele antes de seguirem para o local, onde fariam uso de drogas. Durante os disparos, ela deixou a área e foi embora em um mototáxi.

Até o momento, nenhum envolvido foi identificado ou preso. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Estado de Minas

