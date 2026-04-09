Casal sai para fumar e sente o cheiro da morte em MG
Vítima estava com adolescente em área de morro quando suspeitos dispararam várias vezes
Um jovem de 23 anos escapou de uma tentativa de homicídio ao ser alvo de uma emboscada a tiros em um encontro com uma menor de idade, de 16 anos. O caso aconteceu em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, nessa quarta-feira (8/4).
Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que estava acompanhada de uma adolescente para fumar maconha em uma área de morro no Bairro Lagoa Santa II quando três pessoas armadas apareceram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Os tiros foram feitos com arma calibre .380.
De acordo com o registro, o jovem e a adolescente correram em direções diferentes para fugir dos tiros. O rapaz então acionou a polícia. Ele não sofreu ferimentos aparentes.
Leia Mais
Durante buscas na região, os militares localizaram oito cápsulas deflagradas, que foram recolhidas e encaminhadas para a delegacia.
A adolescente relatou que havia conhecido a vítima pelas redes sociais e foi ao encontro dele antes de seguirem para o local, onde fariam uso de drogas. Durante os disparos, ela deixou a área e foi embora em um mototáxi.
Até o momento, nenhum envolvido foi identificado ou preso. A Polícia Civil vai investigar o caso.