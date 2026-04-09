Câmeras escondidas são encontradas em vestiário feminino de clube em MG
Dispositivos estavam instalados em interruptores de luz e registravam imagens sem autorização
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Duas mini câmeras escondidas foram encontradas dentro do vestiário feminino de um clube em Itabirito (MG), na Região Central do estado, nessa quarta-feira (8/4). O caso foi registrado como violação de intimidade e registro não autorizado de imagens.
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Segundo o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a gerente do local foi informada por uma professora de natação sobre a possível existência de dispositivos de captação de imagem dentro do vestiário. A suspeita surgiu porque uma aluna percebeu algo estranho em um dos interruptores de luz.
Um eletricista do clube foi chamado e identificou duas mini câmeras escondidas dentro dos interruptores, instaladas de forma oculta para captar imagens das usuárias do vestiário.
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A gerente informou à polícia que o acesso ao vestiário feminino é restrito às frequentadoras, sendo permitido a homens apenas em situações específicas, como rondas de vigilância.
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Os dispositivos foram removidos e apreendidos pelos militares, sendo encaminhados à delegacia para investigação. A perícia técnica esteve no clube no momento da ocorrência, e a análise deve ser feita posteriormente.
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O caso será investigado pela Polícia Civil, que vai apurar quem instalou os equipamentos e se houve registro e compartilhamento das imagens.