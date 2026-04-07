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Vereador de cidade mineira agride mulher com garrafada na cabeça

Eduardo Cezar Lobato Fonseca (PL) foi preso após o ataque; vítima relatou que o parlamentar a perseguia e assediava

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AC
Alexandre Carneiro
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Alexandre Carneiro
Repórter
07/04/2026 23:41

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Eduardo Cezar Lobato Fonseca (PL), conhecido como Eduardo Genro do Juvenal, exerce o segundo mandato como vereador em Leandro Ferreira
Eduardo Cezar Lobato Fonseca (PL), conhecido como Eduardo Genro do Juvenal, exerce o segundo mandato como vereador em Leandro Ferreira crédito: Câmara Municipal de Leandro Ferreira/Divulgação

Um vereador de Leandro Ferreira (MG), Eduardo Cezar Lobato Fonseca (PL), de 41 anos, foi preso após atacar uma jovem de 25 anos com uma garrafada dentro de um restaurante. A vítima sofreu ferimento na têmpora. O parlamentar, conhecido como Eduardo Genro do Juvenal, cumpre o segundo mandato.

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De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (B.O.) registrado pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o crime aconteceu na noite dessa segunda-feira (6/4). Eduardo Cezar e a vítima estavam no mesmo restaurante, porém acomodados em mesas distintas. O parlamentar, então, teria convidado a jovem para se sentar com ele, mas a proposta teria sido recusada.

Mesmo diante da negativa, o vereador teria se sentado, sem ser chamado, na mesa da jovem, que, por sua vez, teria manifestado incômodo com a insistência. Eduardo Cezar, então, teria reagido com agressões verbais à vítima, chamando-a de vagabunda, e ainda feito ameaças, entre as quais "você vai se ver comigo" e "esse tipo de mulher tem de morrer". Em seguida, teria desferido a garrafada contra ela.

A PMMG foi acionada e acabou prendendo o vereador em flagrante. A versão registrada no B.O. foi confirmada por testemunhas, que estavam no restaurante e presenciaram as agressões. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a mulher sangrando após ser atacada.

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Em defesa, o vereador peelista narrou outra versão aos policiais. Ele afirmou ter sido vítima da mulher, que o teria atacado com unhadas. Essa alegação, porém, não teve confirmação por parte de testemunhas nem por evidências levantadas no local do ataque.

Histórico de perseguição e assédio

Ainda de acordo com informações do B.O., a vítima relatou que sofria assédios constantes de Eduardo Cezar. O parlamentar estaria insistindo em ter um relacionamento com ela, fazendo, inclusive, abordagens em redes sociais. A jovem teria descrito até episódios de perseguição envolvendo o agressor.

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Com base nos registros policiais, o vereador peelista poderá responder por lesão corporal, ameaça, injúria, perseguição e importunação sexual.

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