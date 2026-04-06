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PERSEGUIDOR

Vídeo: depois de importunar ex, homem bate em carro na porta da casa dela

Antes de bater no carro, homem teria enviado mensagens com teor ofensivo para ex-mulher; vídeo mostra batida

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
06/04/2026 18:27

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Vídeo: Depois de importunar ex, homem bate em carro na porta da casa dela
Vídeo: Depois de importunar ex, homem bate em carro na porta da casa dela crédito: ReproduÃ§Ã£o/Redes sociais

A polícia procura um homem acusado de perseguir a ex-mulher e bater em um carro na porta da casa dela nesse fim de semana, em Patos de Minas, Alto Paranaíba. Um vídeo mostra a colisão proposital no veículo.

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A Polícia Militar (PM) registrou o caso no Bairro Jardim Itamarati, em Patos. De acordo com os militares, o suspeito teve comportamento insistente e ameaçador contra a vítima.

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Ele teria enviado mensagens com teor ofensivo e feito aparições frequentes nas proximidades da residência da ex, caracterizando uma situação de perseguição reiterada.

Uma câmera flagrou quando o veículo do suspeito fez uma manobra de marcha à ré e colidiu intencionalmente contra a lateral do automóvel, que seria de uma visita da mulher.

Após a batida, o condutor fugiu do local.

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A mulher contou aos policiais que já precisou de ajuda da Polícia Militar anteriormente, por causa de ameaças feitas pelo suspeito. Eles estão separados há dois anos.

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