BH: pai é preso suspeito de agredir a filha por colocar açaí em brinquedo

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 41 anos foi preso por suspeita de agredir a filha, de 8, ao se irritar pela menina ter colocado açaí na mamadeira de uma boneca, no Bairro Cachoeirinha, Região Nordeste de Belo Horizonte, nessa sexta-feira (3/4).

De acordo com o boletim de ocorrência, a denúncia foi feita pela mãe da criança, por meio do 190, depois de a menina voltar da casa do pai com hematomas, vermelhidão no rosto e um inchaço em uma das orelhas.

Diante das marcas de agressão, a mãe teria questionado a menina sobre o que tinha acontecido. Em um primeiro momento, a criança ficou retraída e não quis dizer. Depois da insistência da mãe, a menina contou que o pai tinha batido no rosto dela e dado uma chinelada no quadril por ela ter colocado açaí na mamadeira de uma boneca. Segundo ela, a atitude teria deixado o pai nervoso.

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Os militares foram até a casa do pai, que confirmou que a filha tinha colocado o produto no brinquedo, mas negou as agressões. Ele foi conduzido à Delegacia Especial de Atendimento à Mulher.