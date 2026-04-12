Assine
overlay
Início Gerais
INVESTIGAÇÃO

Responsáveis por parque são presos depois de morte de cantora em brinquedo

Carolina Beatriz, de 21 anos, morreu depois de acidente em atração do Minas Center Park; defesa aponta suspeita de falhas estruturais e polícia investiga o caso

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
12/04/2026 17:22 - atualizado em 12/04/2026 18:01

compartilhe

SIGA
×
A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais
A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais crédito: Reprodução/Redes Sociais

Duas pessoas responsáveis pelo Minas Center Park, em Itabirito (MG), na Região Central de Minas, foram presas em flagrante após o acidente que matou a jovem Carolina Beatriz, de 21 anos, na noite desse sábado (11/4). O caso aconteceu em um brinquedo do parque itinerante instalado no município.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), dois homens, de 24 e 45 anos, foram conduzidos após o acidente e, depois de serem ouvidos na 2ª Central Estadual do Plantão Digital, acabaram presos em flagrante pelos crimes de lesão corporal e homicídio culposo.

Leia Mais

A corporação informou que a perícia oficial esteve no local para coletar vestígios e informações que vão subsidiar a investigação. O brinquedo envolvido no acidente foi interditado logo após a ocorrência.

Carolina estava no brinquedo acompanhada de familiares. Entre eles, o irmão, que também foi hospitalizado, mas já recebeu alta. Segundo relatos, estavam juntos no momento do acidente a jovem, uma prima, o irmão e a companheira dele. O corpo da jovem cantora foi velado na tarde deste domingo (12), no Cemitério Parque Esperança, em Itabirito.

A defesa da família da vítima questiona a situação de funcionamento do brinquedo e do parque, e aponta suspeitas sobre possíveis falhas estruturais e condições de segurança dos equipamentos. O advogado da família, Daniel Soares, afirmou que há indícios de precariedade na estrutura. “Alguns brinquedos estavam sendo escorados com pedaços de madeira”, disse.

A Prefeitura de Itabirito informou que o parque tinha alvará de funcionamento e que as liberações técnicas e de segurança são de responsabilidade do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. O município afirmou ainda que acompanha o caso e adotará as medidas cabíveis após a conclusão das investigações.

Já o Corpo de Bombeiros informou que o local estava regular quanto à documentação de prevenção contra incêndio e pânico, conforme declarado pelo organizador. A corporação ressaltou que sua atuação se limita à segurança contra incêndio e pânico, não sendo responsável pelo funcionamento dos brinquedos ou por suas especificações técnicas. Segundo os Bombeiros, a vistoria e a liberação das atrações envolvem laudos de responsabilidade técnica privada e fiscalização do poder público municipal.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Civil aguarda a conclusão dos laudos periciais para esclarecer completamente as circunstâncias do acidente. As investigações seguem em andamento.

Tópicos relacionados:

acidente bombeiros interditado itabirito minas-gerais parque

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay