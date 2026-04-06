Batida entre caminhões e caminhonete deixa 1 morto e 2 feridos em MG

Um grave acidente envolvendo dois caminhões e uma caminhonete deixou uma pessoa morta na tarde desta segunda-feira (6/4), na MGC-410, em Presidente Olegário (MG), no Alto Paranaíba. A batida ocorreu no km 72 da rodovia, nas proximidades do trevo do Posto Lagomar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 13h50. No local, as equipes encontraram uma vítima em estado grave, presa às ferragens dentro de um dos caminhões, além de outras duas pessoas com ferimentos de menor gravidade — condutores dos demais veículos envolvidos. O sexo e as idades das vítimas não foram informados.

Os militares realizaram o desencarceramento da vítima mais grave, sendo necessário o rebatimento do painel do caminhão, que prensava as pernas dela. Após a retirada, a vítima foi entregue à equipe do Samu de Patos de Minas, mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. As outras vítimas receberam atendimento do Samu de Lagoa Grande.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois caminhões teriam colidido de frente, e a caminhonete acabou se envolvendo no acidente em seguida. A dinâmica exata da ocorrência ainda será apurada.

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A Polícia Rodoviária ficou responsável pelo controle do trânsito, além da guarda dos veículos e pertences dos envolvidos.