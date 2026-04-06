BH: UPA Oeste passa a funcionar em novo endereço a partir desta terça (7/4)

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Oeste, em BH, passa a atender temporariamente em novo endereço a partir desta terça-feira (7/4). Os atendimentos passam a ser feitos na Rua Santa Cruz, 137, no Alto Barroca. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a medida é necessária para garantir a continuidade das consultas, sem interromper os serviços prestados no local.

Segundo a PBH, a unidade faz cerca de 10 mil atendimentos mensais e funciona 24 horas.

A UPA passará por uma manutenção, que deve se estender por cerca de 18 meses. A promessa da prefeitura é melhorar os atendimentos e as condições de trabalho para os funcionários da unidade.

No decorrer do período de funcionamento no novo endereço, a UPA Oeste continua com a oferta dos mesmos serviços: atendimentos médicos em clínica médica, pediatria, ortopedia e cirurgia geral.

Transporte coletivo



A Rua Santa Cruz, onde a UPA Oeste funciona temporariamente, fica entre a Avenida Amazonas, 3701, e a Rua Campos Elíseos, 393.

As vias próximas, como a Amazonas, são atendidas por várias linhas de ônibus, como 30, 32, 33, 35, 1145, 1404A, 1404C, 1502, 1505, 1509, 1510, 2033, 2034, 2035, 2104, 2151, 3029, 3054, 4031, 4201, 5250, 5401, 8203, 8205, 8208, 9201, 9202, 9204, 9205, 9211 e 9414.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Gabriel Felice