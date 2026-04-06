IPVA 2026: vencimento da terceira parcela começa nesta quinta (9/4)

A escala de vencimentos da terceira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026 começa nesta quinta-feira (9/4) em Minas Gerais. Os prazos são estipulados de acordo com o final da placa.

Para os veículos com placas que terminam em 1 e 2, o vencimento da parcela está marcado para quinta-feira. Para aquelas terminadas em 3 e 4, a data limite é sexta-feira (10/4).

Para placas com final 5 e 6, o prazo é na próxima segunda-feira (13/4). Finais 7 e 8 têm vencimento para terça-feira (14/4) e finais 9 e 0 para quarta-feira (15/4).

Como pagar?

O IPVA pode ser pago via cartão de crédito, Pix (QR Code), Documento de Arrecadação Estadual (DAE), internet banking ou diretamente nos terminais de autoatendimento ou guichês dos agentes autorizados (Bradesco, Sicoob, Mercantil, Caixa, Casas Lotéricas, Banco do Brasil, Mais BB, Itaú e Santander). É necessário informar o número do Renavam do veículo.

Para pagar no cartão de crédito, Pix (QR Code) ou emitir o DAE, a pessoa deve acessar o site oficial da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG). O pagamento também pode ser feito pelo MG App, o aplicativo do Governo de Minas.

No caso de pagamento por Pix, o beneficiado da operação sempre será o Estado de Minas Gerais, CNPJ 18.715.615/0001-60 e tem como bancos emissores Itaú e Santander.

Parcelas em atraso

As duas parcelas anteriores do IPVA venceram nos meses de fevereiro e março. De acordo com o Governo de Minas, quem deixou de pagar pode regularizar a situação de forma simples e on-line, pelos mesmos canais utilizados para o pagamento da terceira parcela.

A multa e os juros são aplicados automaticamente. A partir do 30º dia de atraso, é cobrada multa de 20% sobre o valor da parcela.

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*Com informações de Agência Minas