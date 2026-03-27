Feirão Limpa Nome entra na fase final com descontos de até 99%

Diante do aumento na busca por reorganização financeira, consumidores de todo o Brasil já fecharam 4,7 milhões de acordos no Feirão Serasa Limpa Nome desde fevereiro de 2026. Para reduzir a inadimplência, a 35ª edição conta com descontos de até 99%, e entra na reta final com negociações facilitadas, inclusive por telefone gratuito, até 1º de abril.

O mutirão reúne cerca de 2,2 mil empresas e disponibiliza mais de 620 milhões de ofertas para quitação de débitos. Ao todo, os descontos concedidos já ultrapassam R$ 14 bilhões, evidenciando a adesão dos brasileiros à renegociação de pendências financeiras, especialmente diante de condições mais acessíveis.

Em Minas Gerais, os números reforçam essa tendência. Em 30 dias de ação, mais de 235 mil consumidores negociaram suas dívidas no estado, totalizando mais de 374 mil débitos quitados. Os descontos concedidos na região somam aproximadamente R$ 942 milhões, com redução média de 57% no valor das dívidas.

Segundo o especialista em educação financeira da Serasa, Daniel Nure, o crescimento na procura demonstra uma mudança de comportamento do consumidor.

"Em relação ao feirão do ano passado para esse, houve um aumento de 12% no número de acordos no estado. Esse movimento indica que os brasileiros estão buscando negociar cada vez mais e priorizam o pagamento de dívidas com descontos e ofertas que cabem no bolso. Por isso, é tão importante mutirões de negociações de dívidas”, disse Nure.

Para ampliar o alcance da ação, a operação “Alô Serasa” foi retomada nesta edição. O serviço oferece atendimento telefônico gratuito, disponível até 1º de abril, das 8h às 20h, pelo número 0800 591 5161. A proposta é facilitar o acesso para quem não pode comparecer presencialmente ou prefere atendimento direto.

Desde sua criação, em novembro de 2024, o canal já realizou mais de 105 mil atendimentos e resultou em cerca de 44 mil acordos fechados. A expectativa é que o serviço ajude a reduzir o volume de inadimplência, especialmente em estados como Minas Gerais, que concentra mais de 7,8 milhões de pessoas com dívidas, somando mais de R$ 51 bilhões.

"Muitos brasileiros não podem sair para ir presencialmente à agência dos Correios, mas também buscam por um atendimento mais próximo para tirar dúvidas e entender melhor as condições. E a partir da ligação, consumidores podem conversar com atendentes treinados sem sair de casa, tirando suas dúvidas, negociando com facilidade para retomar a vida financeira sem dívidas”, comenta Nure.

Alerta para golpes

A Serasa alerta para tentativas de golpes e fraudes envolvendo falsas ofertas de renegociação. As negociações são gratuitas e podem ser feitas pelos canais oficiais da instituição.

O número 0800 disponibilizado na campanha apenas recebe chamadas dos consumidores, ou seja, não telefona para ninguém para negociar dívidas. “Se o número for diferente ou similar, com apenas um ou dois algoritmos diferentes e está te ligando, esse não é o atendimento oficial”, orienta Nure.

Além do telefone gratuito, outros canais continuam disponíveis para atendimento regular, como telefone 3003-6300 ou pelo WhatsApp (11) 99575-2096, como ocorre todos os dias de segunda a sexta-feira durante todo o ano.

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Serviço:

35ª edição do Feirão Serasa Limpa Nome até 1º de abril

WhatsApp: (11) 99575-2096, com respostas automatizadas;

(11) 99575-2096, com respostas automatizadas; Telefone: 3003-6300, atendimento de segunda a sexta, das 8h às 20h, nas capitais e regiões metropolitanas;

3003-6300, atendimento de segunda a sexta, das 8h às 20h, nas capitais e regiões metropolitanas; Atendimento em Libras: disponível por videochamada, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h;

disponível por videochamada, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h; Telefone Alô, Serasa: 0800 591 5161, disponível gratuitamente das 8h às 20h;

Atendimento presencial: disponível em mais de 7 mil agências dos Correios em todo o Brasil, durante o período do Feirão.

disponível em mais de 7 mil agências dos Correios em todo o Brasil, durante o período do Feirão. Para saber mais sobre a ação, acesse: https://www.serasa.com.br/limpa-nome-online/feirao/alo-serasa/

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos