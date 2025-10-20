Débitos com a Receita? Veja passo a passo para parcelar sua dívida

Em meio a tantas contas a serem pagas semanalmente, o portal do governo e-CAC promete facilitar a regularização de débitos com a Receita Federal. A plataforma moderniza e amplia as opções para o parcelamento de dívidas tributárias e permite que os contribuintes organizem suas pendências de forma totalmente online.

O parcelamento das dívidas pode ser feito em até 60 vezes, com a parcela mínima de R$ 200 para pessoas físicas e R$ 500 para pessoas jurídicas. Dívidas que já foram parceladas podem ser reparceladas, podendo incluir outros déficits.

Passo a passo para negociar sua dívida

O procedimento para aderir ao parcelamento pode ser feito de qualquer computador ou dispositivo móvel com acesso à internet. Para evitar erros e garantir que sua situação seja regularizada, siga as etapas abaixo.

Acesse o Portal e-CAC no site da Receita Federal. O login deve ser feito com sua conta gov.br. No menu principal, procure pela opção “Pagamentos e Parcelamentos”. Dentro dela, clique em “Parcelamento – Solicitar e Acompanhar” para iniciar o procedimento. O sistema listará todos os débitos em aberto que podem ser incluídos na negociação. Selecione as dívidas que deseja parcelar. Simule as condições de pagamento. Preencha as informações e selecione o número de parcelas. Revise todos os dados e, se estiver de acordo, confirme a adesão ao parcelamento. Após a confirmação, emita o Documento de Arrecadação de Receitas Federais (DARF) referente à primeira parcela. Depois disso, basta acompanhar o andamento do parcelamento pelo site.

O parcelamento só é efetivado após o pagamento da primeira parcela até a data de vencimento. O atraso de três parcelas, consecutivas ou não, resulta no cancelamento do acordo e na retomada da cobrança do saldo devedor, acrescido de multas e juros.

