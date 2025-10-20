Assine
TECNOLOGIA

Pix fora do ar? Usuários relatam problema no sistema após pane da AWS

Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, registrou 238 reclamações sobre o serviço por volta das 12h31

20/10/2025 13:53

Escritório da Amazon Web Services (AWS) no CityCentre Five, 825 Town and Country Lane, Houston, Texas (EUA)
Escritório da Amazon Web Services (AWS) no CityCentre Five, 825 Town and Country Lane, Houston, Texas (EUA) crédito: Tony Webster/wikimedia commons

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sistema de pagamentos Pix enfrenta instabilidade nesta segunda-feira (20), de acordo com relatos nas redes sociais de clientes, em meio à pane global na AWS, nuvem da Amazon

O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, registrou 238 reclamações sobre o serviço por volta das 12h31. As queixas começaram a aparecer por volta das 10h37. 

Em nota, o BC (Banco Central) diz que "os sistemas administrados pelo Banco Central funcionam normalmente". Assim, o problema parece estar associado apenas com as instituições que dependem dos serviços da AWS. Entre os principais afetados está o Mercado Pago, que às 12h41 registrava 1.474 reclamações no Downdetector. Os usuário também relatam problemas no PicPay, que registrou, às 12h44, 468 reclamações. 

Em nota, o Mercado Livre e o Mercado Pago reconhecem que houve uma instabilidade em seus aplicativos. "Nossos times trabalharam rapidamente para restabelecer o sistema, que já opera normalmente", afirma o comunicado à imprensa. 

O PicPay afirma que seus "serviços estão mais lentos que o comum". "Como outras instituições financeiras e de entretenimento, o PicPay foi afetado pela instabilidade global nos serviços da AWS. Os serviços estão mais lentos que o comum. As empresas já estão trabalhando em conjunto para resolver o problema o mais rapidamente possível", diz, em nota oficial. 

Os serviços de nuvem da Amazon passaram a apresentar falha na manhã desta segunda-feira. O anúncio foi feito pela empresa em seu site às 11h14 (horário de Brasília). Três horas antes, a AWS (Amazon Web Services) havia informado que tinha corrigido o problema que afetou mais de 500 sites em vários países, incluindo o Brasil, desde as 3h30 desta segunda.

De acordo com a companhia, os serviços do DynamoDB (banco de dados), SQS (assistente de voz) e Amazon Connect (serviço na nuvem) estão com pane e não há previsão para retorno.

