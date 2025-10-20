Pix fora do ar? Usuários relatam problema no sistema após pane da AWS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sistema de pagamentos Pix enfrenta instabilidade nesta segunda-feira (20), de acordo com relatos nas redes sociais de clientes, em meio à pane global na AWS, nuvem da Amazon.



O Downdetector, site que monitora o funcionamento de serviços online, registrou 238 reclamações sobre o serviço por volta das 12h31. As queixas começaram a aparecer por volta das 10h37.



Em nota, o BC (Banco Central) diz que "os sistemas administrados pelo Banco Central funcionam normalmente". Assim, o problema parece estar associado apenas com as instituições que dependem dos serviços da AWS. Entre os principais afetados está o Mercado Pago, que às 12h41 registrava 1.474 reclamações no Downdetector. Os usuário também relatam problemas no PicPay, que registrou, às 12h44, 468 reclamações.



Em nota, o Mercado Livre e o Mercado Pago reconhecem que houve uma instabilidade em seus aplicativos. "Nossos times trabalharam rapidamente para restabelecer o sistema, que já opera normalmente", afirma o comunicado à imprensa.



O PicPay afirma que seus "serviços estão mais lentos que o comum". "Como outras instituições financeiras e de entretenimento, o PicPay foi afetado pela instabilidade global nos serviços da AWS. Os serviços estão mais lentos que o comum. As empresas já estão trabalhando em conjunto para resolver o problema o mais rapidamente possível", diz, em nota oficial.



Os serviços de nuvem da Amazon passaram a apresentar falha na manhã desta segunda-feira. O anúncio foi feito pela empresa em seu site às 11h14 (horário de Brasília). Três horas antes, a AWS (Amazon Web Services) havia informado que tinha corrigido o problema que afetou mais de 500 sites em vários países, incluindo o Brasil, desde as 3h30 desta segunda.

De acordo com a companhia, os serviços do DynamoDB (banco de dados), SQS (assistente de voz) e Amazon Connect (serviço na nuvem) estão com pane e não há previsão para retorno.