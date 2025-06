Experian acelera migração para a AWS para impulsionar inovação com IA generativa

A Amazon Web Services, Inc. (AWS), uma empresa da Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), anunciou hoje que a Experian, empresa global de dados e tecnologia, está iniciando a próxima fase de sua migração para a nuvem e escolheu a AWS como sua provedora preferencial. Ao aproveitar os avançados recursos de nuvem da AWS, a Experian poderá oferecer soluções mais rápidas e escaláveis, capacitando os clientes com insights mais profundos e serviços de dados mais seguros.

A estratégia de priorização da nuvem da Experian, em parceria com a AWS, acelera a inovação ao aprimorar o desempenho, a escalabilidade e a confiabilidade, permitindo que a empresa atenda melhor seus clientes com produtos e soluções inovadoras. Ao migrar de computadores mainframe e transferir diversos servidores locais para a nuvem, a Experian consegue centralizar suas plataformas tecnológicas e usar seus dados para obter insights mais profundos e recursos preditivos. Com a infraestrutura robusta da AWS, a Experian pode se adaptar rapidamente às necessidades em constante evolução dos clientes, garantindo um tratamento de dados seguro e eficiente.

Como parte desse novo acordo estratégico de 10 anos, a Experian escolheu a AWS como sua parceira estratégica para inteligência artificial (IA) generativa, desenvolvendo mais de 100 casos de uso nessa área. Essa colaboração impulsionará a eficiência operacional, democratizará o acesso a tecnologias de dados para os funcionários e viabilizará novas ofertas de análise de crédito e financeira. Com a integração da IA generativa, a Experian está simplificando o complexo processo de migração de bancos de dados, automatizando e otimizando a transferência de grandes volumes de dados, reduzindo o tempo de inatividade, aprimorando a precisão dos dados e fortalecendo ainda mais sua posição como líder no setor global de dados e tecnologia.

“A AWS está muito feliz em fazer parceria com a Experian para desbloquear oportunidades que impulsionam a inovação, aumentam a agilidade e aceleram a modernização deles”, disse Scott Mullins, diretor administrativo de Serviços Financeiros Mundiais da AWS. “Ao construir plataformas de dados inteligentes, desenvolver aplicativos de ponta com IA generativa e obter insights em tempo real, a Experian está demonstrando como as organizações podem reinventar suas operações mantendo segurança, conformidade e resiliência em escala”.

“Nossas migrações iniciais nos proporcionaram melhor desempenho, segurança e confiabilidade, tornando a escolha de ir além e adotar uma estratégia cloud-first muito fácil”, disse Rodrigo Rodrigues, diretor de Tecnologia da Experian. “Ter nossos dados prontamente disponíveis na nuvem nos prepara para investir em novas capacidades como IA generativa e avançar produtos e soluções para nossos clientes com segurança comprovada. Ao migrar para a AWS, reduzimos nosso tempo de processamento de dados em 60%, melhoramos nossa capacidade de lançar novos produtos de meses para semanas e agora podemos analisar dados de crédito em tempo real para melhor atender nossos clientes”.

Ao utilizar os robustos controles de segurança e os avançados recursos de detecção e mitigação de ameaças da AWS, a Experian assegura os mais altos níveis de proteção de dados e conformidade regulatória. Juntas, a Experian e a AWS reafirmam seu compromisso em criar experiências transformadoras que favoreçam empresas e consumidores, impulsionando o crescimento, a confiança e a inovação em todo o ecossistema digital.

Sobre a Amazon Web Services

Desde 2006, a Amazon Web Services (AWS) é a nuvem mais abrangente e amplamente adotada do mundo. A AWS expande continuamente seu portfólio de serviços para oferecer suporte a praticamente qualquer carga de trabalho — atualmente são mais de 240 serviços completos voltados para computação, armazenamento, bancos de dados, redes, análise de dados, aprendizado de máquina, inteligência artificial (IA), Internet das Coisas (IoT), desenvolvimento, implantação e gerenciamento de dispositivos móveis, segurança, soluções híbridas, mídia e aplicativos. Esses serviços estão distribuídos em 117 Zonas de Disponibilidade, em 37 regiões geográficas, com planos anunciados para mais 13 Zonas de Disponibilidade e quatro novas Regiões da AWS: Chile, Nova Zelândia, Reino da Arábia Saudita e a Nuvem Soberana Europeia da AWS. Milhões de clientes, de startups em rápido crescimento às maiores empresas e principais órgãos governamentais, confiam na AWS para impulsionar sua infraestrutura, promover agilidade e reduzir custos. Para saber mais sobre a AWS, visite aws.amazon.com.

Sobre a Amazon

A Amazon é guiada por quatro princípios: obsessão pelo cliente em vez de foco no concorrente; paixão pela invenção; compromisso com a excelência operacional; e pensamento de longo prazo. A Amazon se esforça para ser a empresa mais centrada no cliente da Terra, a melhor empregadora da Terra e o lugar mais seguro para trabalhar. As avaliações de clientes, compras com 1 clique, recomendações personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, escolha de carreira, tablets Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, tecnologia Just Walk Out, Amazon Studios e The Climate Pledge são algumas das coisas pioneiras da Amazon. Para mais informações, acesse amazon.com/about e siga @AmazonNews.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa mundial de dados e tecnologia que gera oportunidades para pessoas e empresas no mundo inteiro. Ajudamos a redefinir as práticas de empréstimo, descobrir e prevenir fraudes, simplificar a assistência médica, oferecer soluções de marketing digital e aprofundar o conhecimento sobre o mercado automotivo, tudo isso usando nossa combinação exclusiva de dados, análises e software. Também ajudamos milhões de pessoas a alcançar seus objetivos financeiros e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, automotivo, agrofinanças, seguros e muitos outros segmentos do setor.

Na Experian, investimos em pessoas talentosas e em novas tecnologias avançadas para liberar o poder dos dados e inovar. Somos uma empresa do índice FTSE 100, listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), e contamos com uma equipe de 23.300 pessoas em 32 países. Nossa sede corporativa fica em Dublin, Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

