IPVA 2026: proprietários de veículos podem pagar com cartão de crédito

Os proprietários de veículos de Minas Gerais têm uma nova opção para pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026: a quitação pode ser feita com cartão de crédito, com possibilidade de parcelamento em até 12 vezes.

A medida está prevista na Resolução SEF nº 5975/2025, publicada no Diário Oficial, e está disponível no site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG).

Na etapa de pagamento, o contribuinte é direcionado para o sistema operado por instituição financeira credenciada. A confirmação da transação ocorre, em geral, em poucos minutos, conforme o processamento do operador e as regras de pagamento.

O parcelamento ocorre, exclusivamente, no âmbito da operação financeira feita com o operador do cartão, segundo a SEF-MG. Eventuais juros e encargos são informados ao contribuinte antes da confirmação da transação e seguem as condições do operador credenciado e do emissor do cartão.





Como pagar

Para utilizar a modalidade, o contribuinte (pessoa física ou jurídica) deve acessar o site da SEF/MG, entrar na área do IPVA, emitir a guia de pagamento e prosseguir para a opção de pagamento por cartão.

Na etapa final, será possível escolher pagamento integral ou em débitos parcelados e, caso disponível para o cartão informado, optar pelo parcelamento em até 12 vezes.

As condições de parcelamento, juros e encargos podem variar conforme o cartão utilizado e são informadas antes da conclusão da transação.

A secretaria destaca que tais encargos são decorrentes da modalidade de pagamento escolhida e não acarretam aumento no valor arrecadado ou no tributo devido.

O parcelamento no cartão não se confunde com a opção de parcelamento em até três parcelas, já oferecida aos contribuintes.





Segurança mantida

A SEF/MG reforça que os contribuintes devem usar apenas os canais oficiais para a emissão da guia e o pagamento. A secretaria não envia links por mensagens nem oferece descontos fora das regras e prazos estabelecidos.

Antes de concluir a transação, é necessário conferir se o beneficiário indicado é o estado de Minas Gerais (CNPJ 18.715.615/0001-60).

A nova modalidade passa a integrar o conjunto de meios de pagamento disponíveis para quitação do IPVA no ambiente digital da Secretaria de Estado de Fazenda e, futuramente, poderá estar disponível para outros tributos, além de pontos de atendimento presenciais.





Escala de vencimentos

A segunda parcela do IPVA 2026 vence na próxima semana, conforme o final de placa. Confira:

Tabela com as datas de pagamento Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais (SEF/MG)





Além da novidade do cartão crédito, o pagamento do IPVA pode ser feito via Pix, Documento de Arrecadação Estadual (DAE) ou diretamente nos terminais de autoatendimento, guichês e aplicativos dos agentes arrecadadores autorizados. Basta ter em mãos o número do Renavam do veículo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Antes de concluir a transação via Pix, o contribuinte deve verificar se o nome da instituição emissora é Itaú Unibanco S.A ou Santander (Brasil) S.A. e o favorecido pelo pagamento é estado de Minas Gerais, CNPJ 18.715.615/0001-60.