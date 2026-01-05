IPVA 2026 MG: como consultar valores e pagar com desconto máximo

Proprietários de veículos em Minas Gerais já podem se organizar para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2026. Antecipar a consulta de valores e entender o calendário é fundamental para garantir o desconto máximo, geralmente oferecido para a quitação em cota única no início do ano.

O governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF-MG), já divulgou a tabela de valores venais e as datas de vencimento. O pagamento da primeira parcela ou cota única com desconto ocorre em fevereiro de 2026, com datas escalonadas entre 3 e 7 de fevereiro conforme o final da placa.

Como consultar o valor do IPVA 2026

A consulta do valor do imposto é um procedimento simples. Para acessar as informações, o proprietário do veículo precisará apenas do número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), que consta no documento do carro ou da moto. A consulta pode ser feita no site da SEF-MG, pelo telefone 155 ou através do aplicativo MG App.

O processo online é feito diretamente no site da SEF-MG. Embora o Detran-MG seja responsável pelo registro dos veículos, a gestão do imposto é de responsabilidade da Fazenda estadual. Ao acessar o portal, basta procurar pela área dedicada ao IPVA e inserir o número do Renavam para visualizar todos os débitos, incluindo o valor do imposto para 2026.

Passo a passo para emitir a guia e pagar

Com os valores já disponíveis desde o final de dezembro de 2025, a emissão da guia de pagamento segue um fluxo rápido. O processo permite que o contribuinte escolha a melhor forma de quitar o débito, seja à vista com desconto ou de forma parcelada.

Acesse o site: Entre no portal oficial da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais. Encontre a seção de IPVA: Navegue até a área específica para a emissão da guia de arrecadação. Informe o Renavam: Digite o número do Renavam do seu veículo para prosseguir. Escolha a forma de pagamento: O sistema apresentará as opções: cota única com desconto ou parcelamento, geralmente em até três vezes sem juros. Gere o documento: Após a escolha, emita o Documento de Arrecadação Estadual (DAE), que pode ser pago em qualquer agência bancária credenciada, caixas eletrônicos, aplicativos de banco ou casas lotéricas.

O principal atrativo do pagamento à vista é o desconto de 3% sobre o valor total. Quem optar pelo parcelamento, em até três vezes sem juros, não tem direito a este abatimento. O pagamento via Pix também é uma opção, facilitando a quitação por meio de um QR Code gerado na emissão da guia. Atenção: ao pagar com Pix, sempre confira se o nome do beneficiário é "Estado de Minas Gerais" para evitar fraudes.

Desconto extra com o programa Bom Pagador

Além do desconto padrão de 3% na cota única, os contribuintes que mantiveram o IPVA e demais taxas veiculares em dia nos anos de 2024 e 2025 têm direito a um abatimento adicional de 3% pelo programa Bom Pagador. O benefício é cumulativo e concedido automaticamente no cálculo do imposto, podendo totalizar até 6% de economia para o motorista.

Isenção por ano de fabricação

Veículos com 20 anos ou mais de fabricação, ou seja, fabricados em 2006 ou antes, são isentos do pagamento do IPVA em Minas Gerais. No entanto, os proprietários ainda precisam quitar a Taxa de Renovação do Licenciamento Anual do Veículo (TRLAV).

