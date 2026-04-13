Adolescente garupa de acidente de moto está em estado grave

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O adolescente de 16 anos que estava na garupa da moto atingida por uma caminhonete de luxo na MGC-356, na madrugada de domingo (12/4), está em estado grave. De acordo com Helenice Martins dos Santos, mãe de Italo Leandro, ele estava indo trabalhar por meio de uma corrida de moto por aplicativo quando o veículo foi atingido por uma Ford Ranger Raptor, na altura do Ponteio Lar Shopping, no Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O jovem foi encaminhado ao Hospital João XXIII com ferimentos graves e continua internado. O motociclista Danilo Pereira Marinho, de 25 anos, morreu no local.

“Ele continua sedado. Acabaram de tirar ele da intubação, mas ele se machucou muito e teve várias lesões internas no fígado, baço e em um dos rins. Teve sangramento abdominal”, disse a mãe.

Segundo ela, o adolescente trabalha vendendo balas em bares e festas. Ele saiu de um ponto onde costuma vender os doces e se direcionava para um show na região. “Meu filho tem apenas 16 anos e sempre gostou de correr atrás das coisas dele”, comenta.

No entanto, a viagem foi interrompida pelo acidente. De acordo com o boletim de ocorrência, o motorista da caminhonete, de 45 anos, e os outros dois passageiros do carro, ambos de 40 anos, apresentavam sinais de embriaguez, como hálito etílico e fala desconexa. O motorista, que é empresário e morador de Nova Lima, na Grande BH, foi preso em flagrante e, até a publicação desta matéria, não havia passado por audiência de custódia.

À Polícia Militar (PM), o condutor disse que seguia pela faixa da esquerda quando a motocicleta "apareceu" na faixa da direita. O motorista afirmou aos militares que não se lembra com precisão da dinâmica da colisão. Danilo Pereira Marinho teve traumatismo craniano e a morte foi constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

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A mãe de Italo aguarda a melhora do filho e, agora, luta por justiça. “Ele (motorista) precisa pagar pelo que fez, não pode ficar impune e precisa arcar com a irresponsabilidade dele”, reforça Helenice.