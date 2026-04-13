Vídeo: motociclista sem CNH tenta fugir, morde policial e é preso em MG

Um motociclista, sem carteira de habilitação, foi preso nesse domingo (12/4) no Bairro Turmalina em Governador Valadares (MG) no Vale do Rio Doce, após morder um policial militar.

O homem, de 18 anos, que pilotava uma motocicleta Honda/CG 160 Fan, de cor preta, disparou em alta velocidade ao ser abordado pela polícia. Os policiais o perseguiram até uma rua estreita, onde ele parou em frente a uma casa e pediu aos moradores para abrirem o portão. O portão foi aberto e ele entrou, mas os PMs entraram atrás dele e o encurralaram, prendendo-o.

Segundo a Polícia Militar, o motociclista passou a desacatar e a inflamar os moradores do local contra os policiais, que utilizaram spray de pimenta para dispersar a aglomeração que estava próximo ao portão. Ele mandou que fechassem o portão para que outros militares não entrassem e disse ofensas como “Derruba essas desgraças! Vocês são desgraça, vocês são comédias, vocês não são homens, safados, raça ruim do caralho”

Ao ser levado para a viatura, o motociclista deu uma mordida no braço de um dos militares e também derrubou com o pé uma Moto Patrulha da PM, causando danos na manete e no punho esquerdo da viatura.

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A motocicleta foi apreendida e removida para o pátio credenciado e o autor foi conduzido à delegacia de Polícia Civil.

