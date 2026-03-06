Homem morre após perseguição e troca de tiros em Brumadinho

Um homem de 30 anos, suspeito de transportar drogas, morreu em uma perseguição policial seguida de troca de tiros na rodovia Fernão Dias, na altura de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), na manhã desta sexta-feira (6/3). A ocorrência mobilizou a Polícia Militar e provocou um acidente na pista sentido São Paulo, além de interdição parcial da via.

De acordo com informações preliminares, os militares receberam uma denúncia anônima de que um indivíduo estava transportando drogas do estado de São Paulo para Contagem (MG), região metropolitana de BH, em um VW T-Cross prata. As equipes se deslocaram até a rodovia Fernão Dias, na região de Conceição de Itaguá, distrito de Brumadinho, próximo ao município de Igarapé (MG), para tentar abordar o veículo.



Para reduzir a velocidade do trânsito e permitir uma abordagem segura, os policiais pediram que o motorista de uma carreta estacionasse na faixa da direita da pista. Quando o suspeito se aproximou, os militares deram ordem de parada, mas o motorista desobedeceu e tentou atropelar um dos policiais.

Em reação, conforme o boletim de ocorrência, um militar disparou um tiro em direção ao veículo. Mesmo assim, o motorista continuou acelerando e tentando fugir, o que levou a novos disparos durante a perseguição.

Segundo a PM, quando os policiais conseguiram fazer o motorista parar e descer do carro, ele sacou uma arma de fogo. Os profissionais ordenaram que ele abaixasse a arma, mas o suspeito não obedeceu. Em resposta, os policiais atiraram em legítima defesa.

Ele foi baleado e socorrido ainda com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Igarapé. Ele recebeu os primeiros atendimentos médicos, mas morreu.

Durante a ocorrência, os policiais apreenderam uma pistola calibre 9 milímetros, um revólver calibre .38 e uma pistola calibre .45, além de munições. Também foram encontrados diversos tipos de drogas, incluindo

oito barras de maconha;

uma barra de cocaína;

uma de crack;

uma de skank;

20 tabletes de haxixe;

cinco porções de cocaína;

mil papelotes da mesma droga;

porções adicionais de maconha;

e skank.

Dois celulares também foram recolhidos.

De acordo com a concessionária Arteris Fernão Dias, a perseguição terminou provocando um acidente por volta de 5h30, na altura de Brumadinho, no sentido São Paulo. A faixa da direita e o acostamento precisaram ser interditados para atendimento da ocorrência.

Por volta de 8h, havia registro de cerca de um quilômetro de congestionamento no local. Equipes da concessionária atuaram no trecho para prestar apoio à ocorrência, garantir a segurança dos motoristas e trabalhar na liberação total da via.

*Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen