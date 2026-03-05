Assine
EMBOSCADA

MG: homem mata por ciúmes companheiro da ex mullher

Segundo a Polícia Militar, suspeito de 28 anos monitorou a rotina da vítima e a aguardou descer de um ônibus para cometer o crime

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
05/03/2026 13:44 - atualizado em 05/03/2026 13:49

Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta conduzida por um primo
Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta conduzida por um primo crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 30 anos foi morto a tiros na noite dessa quarta-feira (4/3), na MG-030, no bairro Honório Bicalho, em Nova Lima (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o crime teria sido motivado por ciúmes. A vítima estaria envolvida com a ex do autor dos disparos. 

De acordo com os militares, a vítima foi baleada ao descer de um ônibus particular que a trazia do trabalho. O suspeito, de 28 anos, estaria do outro lado da rua aguardando a chegada do homem. Conforme a polícia, ele monitorou os passos da vítima e planejou o ataque.

Ainda segundo a PMMG, o suspeito afirmou que não aceitava o relacionamento da ex-companheira com a vítima. A mulher deu à luz uma menina, filha do autor dos disparos, há cerca de nove dias. A separação do casal havia ocorrido há pouco mais de oito meses.

Após o crime, o suspeito fugiu em uma motocicleta conduzida por um primo. Militares que faziam patrulhamento na cidade de Rio Acima, Região Metropolitana, receberam a informação sobre os disparos e seguiram para a rodovia.

Durante o deslocamento, os policiais avistaram uma moto com dois ocupantes na MG-030. Ao perceber a presença da viatura, o condutor demonstrou nervosismo e tentou fugir, iniciando uma perseguição que se estendeu por cerca de um quilômetro. A dupla acabou sendo abordada. 

Segundo a PMMG, os dois já eram conhecidos no meio policial por envolvimento em outros crimes. Durante a abordagem, o passageiro apresentou nervosismo e, após questionamentos, acabou confessando ter efetuado os disparos. 

O suspeito indicou aos militares o local onde havia escondido a arma do crime. Na casa do primo, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com quatro munições deflagradas e duas intactas, além de outras seis munições de reserva. No local também foram apreendidas as roupas utilizadas no crime, um capacete e duas buchas de substância semelhante à maconha, que o suspeito disse ser para consumo próprio. 

A perícia da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos técnicos. A arma foi apreendida. Ainda conforme a polícia, o autor já havia cumprido cerca de três anos no sistema prisional. Ele foi preso e encaminhado, junto com o primo, para a delegacia de plantão.

