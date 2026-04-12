Motorista sem CNH atropela e mata mulher na faixa de pedestres

FOLHAPRESS - Uma mulher de 36 anos morreu atropelada na faixa de pedestres na noite desse sábado (11/4) na Avenida Luiz Dumont Villares, na Parada Inglesa, na Zona Norte de São Paulo (SP).

A vítima, Elizete da Silva Santos, chegou a ser socorrida pelo Samu e levada ao Hospital do Mandaqui. Segundo a polícia, o motorista, de 19 anos, não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O nome dele não foi divulgado.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima atravessava a via após sair do trabalho, em uma loja de conveniência de um posto de combustíveis onde atuava como atendente quando foi atingida pelo veículo.

O limite de velocidade permitido no trecho é de 50 km/h. Com o impacto, a vítima sofreu politraumatismo, incluindo fratura de fêmur e lesões graves na cabeça, o que indica a força da colisão.

Ainda segundo a polícia, o motorista tentou fugir após o atropelamento e não prestou socorro à vítima. Ele foi detido por policiais militares pouco depois e levado a uma delegacia da região.

Homicídio culposo

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do atropelamento, incluindo a velocidade do veículo, se o motorista respeitou a sinalização da faixa de pedestres e as condições do tráfego no momento do acidente.

A polícia também apura se há imagens de câmeras de monitoramento que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do atropelamento.

Atropelamento

O caso ocorre poucos dias após outro atropelamento grave na Grande São Paulo. No início do mês, um motorista de 64 anos foi preso após invadir a calçada e atropelar quatro crianças em Diadema. Dois irmãos morreram no local.

Segundo a SSP, o homem conduzia um Hyundai Creta quando perdeu o controle da direção e atingiu as vítimas, que estavam em frente a uma residência.

Imagens de câmeras de segurança mostram o veículo em alta velocidade antes de subir na calçada. Após o atropelamento, o carro ainda colidiu contra o portão do imóvel e veículos estacionados na via.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O motorista foi detido por moradores e agredido antes da chegada da polícia.