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BRINCADEIRA DE CRIANÇA

Menina de 4 anos prende cabeça em viga de concreto durante brincadeira

Criança estava em escola, mobilizou resgate e foi retirada sem ferimentos pelos bombeiros

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
10/04/2026 13:45

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Bombeiros resgataram criança de quatro anos que acabou presa em brincadeira
Bombeiros resgataram criança de quatro anos que acabou presa em brincadeira crédito: Corpo de Bombeiros do Mato Grosso

Uma criança de 4 anos foi resgatada na Escola Municipal Vila Bel, de Sorriso (MT). Ela ficou com a cabeça presa entre vigas de concreto em uma brincadeira na manhã de quinta-feira (9/4) e precisou do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso para ser solta.

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Imagens mostram o momento do resgate. Enquanto uma bombeira acalma a criança, outros integrantes da equipe trabalham para ampliar o espaço entre as vigas. Para isso, foram usadas ferramentas elétricas e hidráulicas, que permitem o corte controlado da estrutura.

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De acordo com os Bombeiros, a operação incluiu a estabilização da criança e proteção contínua enquanto a viga era aberta. Após alguns minutos de trabalho, a criança foi retirada com segurança e sem ferimentos.

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Por precaução, a menina foi encaminhada ao Hospital Regional da cidade para avaliação médica. Segundo os bombeiros, ela passa bem.

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