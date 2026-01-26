Assine
Vídeo: veja a solução de um pai para manter cafuné até criança dormir

Registro mostra criatividade para manter o carinho sem interromper o descanso e viraliza

Eduarda Soares
Eduarda Soares
26/01/2026 10:13 - atualizado em 26/01/2026 10:13

Um vídeo que circula nas redes sociais tem chamado atenção ao mostrar uma solução criativa: como manter o cafuné em uma criança até que o sono chegue. No registro, a criança já aparece deitada, calma e pronta para dormir, enquanto pede para que o carinho continue.

No vídeo, o cafuné passa a ser feito de maneira automática. O responsável pelo carinho, um pé de galinha, é apoiado em uma vara e conta com o auxílio de um ventilador, que garante o movimento constante de um lado para o outro.

"Eu amo carinhar ele", brincou o pai na legenda. "O sorrisinho dele me quebrou ????", comentou um internauta. "Imagina ele acorda e vê isso kkkkkk", disse outro.

Veja o momento:

