Mulher 'corre nos ares' após saltar de paraglider e diverte web

Mulher salta de paraglider e internautas se divertem com a cena: 'Parece o Forrest Gump' (foto: Reprodução/Instagram)

Já imaginou uma pessoa correndo no ar? Parece impossível, mas foi o que aconteceu na Pedra Grande, na Serra do Itapetinga, em Atibaia (SP). Um vídeo gravado em janeiro de 2023, que está circulando nas redes sociais, mostra o momento em que uma moça pula de paraglider junto de um instrutor. O impulso foi tanto que mesmo após eles decolarem, ela continua "correndo no ar". Na web, internautas se divertiram com a atitude.













As imagens, registradas por Rodolfo Simões, foram divulgadas por um perfil do Instagram no último domingo (9/7) e ganhou repercussão, chegando a mais de 30 mil visualizações até a manhã desta sexta-feira (14/7). No vídeo, uma mulher pula de paraglider, um esporte radical da modalidade de voo livre. A prática esportiva é comum na cidade de Atibaia, no interior de São Paulo, já que o município conta com uma montanha que favorece a modalidade.









Embora o salto seja bastante praticado, as pessoas que estavam presentes no dia em que o vídeo foi gravado se divertiram com a caminhada no ar. Em meio a risos, as pessoas que acompanhavam a situação aproveitaram para fazer piadas: "Já foi, já foi!", gritou alguém com a intenção de avisar a moça para que ela pudesse relaxar, como se ela pudesse ouvir. "Manda a menina parar de correr", brincou um homem. "A menina vai correr até o pouso (local onde os paraquedas pousam)", debochou outro.













"Essa se quiser tem vaga garantida no Trenó do Papai Noel", comentou um homem. "Literalmente um Skywalker", comentou outro. "Reza a lenda que ela já está chegando na Tailândia", disse outro.

Ainda tiveram aqueles que se divertiram, mas entenderam o lado dela, afinal, ela seguiu corretamente as instruções. "É preferível 'passar vergonha' e seguir as instruções do profissional do que se dar mal. Mas foi engraçado, sim", disse uma mulher. "O certo é isso mesmo, se sentar antes da hora atrapalha a decolagem! Na dúvida continue correndo e aguarde o piloto avisar que já pode sentar!", comentou outra.





Em entrevista com Rodolfo Simões, piloto há 3 anos e dono das imagens, ele explica a importância da "corridinha" antes do salto. "Normalmente quando o vento está fraco a decolagem precisa ter mais impulso para não ter o risco de sustentação, então o passageiro é orientado a não sentar até estar em voo. Esse em especial continuou como se estivesse correndo e o piloto teve que travar as pernas dela com os pés", conta.