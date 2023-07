Patati e Patatá trocam socos em trenzinho da alegria; veja o vídeo

438

Dois homens vestidos de Patati e Patatá se agrediram em um passeio de trenzinho da alegria em Ituporanga, em Santa Catarina (SC). A briga aconteceu na noite dessa quarta-feira (5/7) e o vídeo do momento logo viralizou nas redes sociais.

As imagens mostram os personagens correndo na rua para entreter os passageiros do trenzinho, mas em seguida os palhaços começam a se agredir. Em um momento, o cabeção do personagem Patati é derrubada com um soco.



A causa da briga entre os personagens não foi revelada (foto: Reprodução/ Twitter)

"Se pegaram no pau", diz o homem no vídeo. Ele também pediu para que o trenzinho parasse, por causa da briga. Na gravação, crianças gritam assustadas.

Segundo os jornais locais, os envolvidos e o motivo da agressão não foram divulgados. De acordo com os relatos, clientes do trenzinho e outras pessoas no local contiveram a briga e a polícia não chegou a ser acionada.

A empresa, chamada Trem da Alegria, lamentou o ocorrido pelas redes sociais. Na publicação, a briga é classificada como “situação chata e indesejada”.





“Tendo em vista o ocorrido na noite de 05/07/2023, informamos que lamentamos profundamente o ocorrido. Prezamos sempre levar alegria e diversão a todos, com responsabilidade e segurança. É uma situação chata e indesejada. Acreditamos que cada qual deva ser responsabilizado por seus atos, razão pela qual providências já foram tomadas. No mais, pedimos sinceras desculpas a todos, bem como agradecemos pela compreensão”, diz a publicação.