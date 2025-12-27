Assine
Vídeo: supermercado surpreende clientes ao liberar compras de graça

Pane nos caixas levou o estabelecimento a liberar as compras de clientes que já estavam na fila, poucos dias antes do Natal

27/12/2025 11:21 - atualizado em 27/12/2025 11:23

Clientes esperavam que iam passar mais tempo na fila, mas puderam levar as compras sem pagar
Clientes esperavam que iam passar mais tempo na fila, mas puderam levar as compras sem pagar

Clientes de um supermercado em Burleson, nos Estados Unidos, ganharam um verdadeiro presente de Natal: todos puderam levar suas compras sem precisar pagar por elas. No último dia 22 de dezembro, o sistema de computadores de uma loja da rede H-E-B apresentou uma pane generalizada, paralisando completamente as filas de pagamento. Inicialmente, a clientela esperava um pequeno atraso, mas logo percebeu que o problema não seria resolvido rapidamente.

Enquanto a frustração começava a surgir entre os consumidores, uma funcionária da loja, identificada como Destanie, se dirigiu à multidão para explicar a situação. Em um vídeo gravado por uma cliente, Shelley Browder, a funcionária agradece a paciência de todos.

“H-E-B, adoramos ter vocês como nossos clientes. Obrigada por esperarem conosco. Infelizmente, os computadores não vão voltar agora”, disse Destanie.

O clima mudou em segundos quando ela fez o anúncio inesperado: “Hoje, tudo o que vocês têm, nós vamos dar a vocês. Esperamos que todos tenham um Feliz Natal”. Imediatamente, aplausos, gritos de alegria e comemorações tomaram conta dos corredores do supermercado.

A decisão da rede foi válida para todos os clientes que já estavam nas filas com carrinhos ou cestas cheias no momento da falha.

Em nota enviada à imprensa, a empresa confirmou o ocorrido e reforçou seu compromisso com os consumidores. “A H-E-B está comprometida em atender nossos clientes o ano todo, especialmente durante as festas de fim de ano. Durante esse período movimentado, quando nossos caixas ficaram temporariamente fora de serviço na loja de Burleson, oferecemos as compras gratuitamente a todos os clientes com cestas cheias. A experiência do cliente é a essência do nosso trabalho”, justificou.

Shelley Browder, que registrou o momento, descreveu a atitude como um presente de Natal antecipado. “É por isso que amamos nosso H-E-B!”, escreveu ao compartilhar o vídeo, que rapidamente se espalhou nas redes sociais.

Outro cliente, David Davidson estava na loja comprando os itens para o jantar da véspera e o almoço de Natal quando ouviu o anúncio. “Eu estava simplesmente agradecido. Não conseguia acreditar”, disse. Segundo ele, ver outros consumidores com carrinhos ainda mais cheios tornou o gesto ainda mais especial.

Nem todos, porém, conseguiram aproveitar a surpresa. Alguns clientes que chegaram à loja pouco depois do início da pane foram impedidos de entrar por causa do problema no sistema. Ainda assim, muitos disseram ter ficado felizes por quem estava no local no momento do anúncio.

