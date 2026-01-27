Assine
overlay
Início Nacional
DOIS ANOS DE LUTA

Menina de 5 anos finaliza tratamento contra leucemia; veja o vídeo

Diagnosticada com leucemia aos 3 anos, a menina passou por quatro fases de quimioterapia ao longo de dois anos em hospital da capital paulista

Publicidade
Carregando...
Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/01/2026 10:09

compartilhe

SIGA
x
Família da pequena Ísis celebrou fim do tratamento contra leucemia
Família da pequena Ísis celebrou fim do tratamento contra leucemia crédito: Redes sociais / reprodução

Foram dois anos de luta contra a leucemia. Mas agora uma família de Jundiaí (SP) celebra a última sessão de quimioterapia da pequena Ísis Modenezi, de cinco anos. A menina tinha apenas três anos quando começou a apresentar os primeiros sintomas da doença. Para comemorar a vitória contra a doença, os pais publicaram um vídeo emocionante nas redes sociais, que logo viralizou.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Ao g1, a médica e mãe da criança, Bruna Müller Modenezi, relembrou o impacto do diagnóstico e o longo caminho percorrido até a recuperação. “Nosso mundo desmoronou naquele momento. Ficamos sem chão e com a maior sensação de impotência que já havíamos sentido em toda a vida”, contou.

Leia Mais

Os primeiros sinais surgiram em dezembro de 2023, após Ísis apresentar um quadro de escarlatina — doença infecciosa comum em crianças, causada por bactéria, que provoca febre alta, dor de garganta, língua avermelhada e manchas vermelhas ásperas na pele. Segundo Bruna, os exames iniciais já indicavam alterações preocupantes. 

“Realizamos um hemograma que veio com um pouco de anemia e plaquetas mais baixas que o normal. Ela iniciou com antibiótico, porém, com 13 dias de tratamento, voltou a apresentar febre muito alta, dor de cabeça intensa e decaimento do estado geral. Foi quando a levamos imediatamente para a emergência”, relembrou.

No dia 31 de dezembro de 2023, a família recebeu o diagnóstico de leucemia. Ísis iniciou, então, o tratamento de quimioterapia, dividido em quatro fases, com intensidade ajustada conforme o risco do paciente. O tratamento durou dois anos e foi realizado em um hospital da capital paulista.

A última sessão de quimioterapia aconteceu em 31 de dezembro de 2025. De acordo com a mãe, Ísis respondeu bem aos ciclos de quimioterapia e não precisou passar por cirurgia. Ainda assim, ao longo do tratamento, foi submetida a diversos procedimentos invasivos, como biópsias, punções de medula óssea e punções lombares.

A menina também enfrentou complicações graves da doença, que resultaram em várias internações na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “O cuidado principal foi o isolamento. Essa parte foi extremamente difícil, mas necessária. A Ísis não podia ter contato com muitas pessoas, principalmente com crianças”, explicou Bruna.

Durante cerca de seis meses, Ísis ficou sem contato com primos e amigos, teve o convívio familiar reduzido e precisou seguir restrições alimentares. Entre os alimentos proibidos estava o morango, a fruta preferida dela. 

Com a chegada do último dia de quimioterapia, a emoção tomou conta da família. “Vivemos pela chegada desse dia. Quando ele chegou, o principal sentimento foi de gratidão. Olhar para trás e ver o quanto fomos sustentados por Deus, sentir um alívio profundo, emoção, choro contido e a sensação de ter atravessado uma guerra inteira”, destacou.

Para Bruna, o fim do tratamento simboliza mais do que a cura. “Foi o fechamento de um ciclo duro, vencido com fé, coragem e muita resiliência. A Ísis nos mostrou o verdadeiro significado de bravura: mesmo pequena, foi gigante em coragem. Nossa história agora carrega cicatrizes, mas também testemunhos. E seguimos, com fé, certos de que o amor venceu”, concluiu.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A atriz Dani Gondim compartilhou, nas redes sociais, a descoberta de seu diagnóstico de câncer. Assim, ela aparece, em vídeo, raspando os cabelos enquanto anuncia sobre seu tratamento contra a doença.- Reprodução do Instagram @danigondim1
A atriz Dani Gondim compartilhou, nas redes sociais, a descoberta de seu diagnóstico de câncer. Assim, ela aparece, em vídeo, raspando os cabelos enquanto anuncia sobre seu tratamento contra a doença. Reprodução do Instagram @danigondim1
Dessa forma, a artista relembrou sua participação em 'Milagre do destino'. Neste filme, ela deu vida à uma jornalista que foi diagnosticada com a mesma doença.- Reprodução do Instagram @danigondim1
Dessa forma, a artista relembrou sua participação em 'Milagre do destino'. Neste filme, ela deu vida à uma jornalista que foi diagnosticada com a mesma doença. Reprodução do Instagram @danigondim1
"Alguns meses depois, a batalha que na arte retratei, começou a fazer parte da minha vida.", citou a atriz sobre o diagnóstico. Reprodução do Instagram @danigondim1
Além disso, a atriz explicou que descobriu sobre o câncer após ir ao médico para entender uma constante tosse que ela suspeitava ser consequência da mudança do clima. -Reprodução do Instagram @danigondim1
Além disso, a atriz explicou que descobriu sobre o câncer após ir ao médico para entender uma constante tosse que ela suspeitava ser consequência da mudança do clima. Reprodução do Instagram @danigondim1
"O que parecia ser uma simples tosse, acabou sendo um linfoma no meu mediastino…com um tamanhozinho expressivo…isso dava uma pressão nos meus pulmões, o que me causava tosse, falta de ar, mas nada, absolutamente nada que me preocupasse", disse. Reprodução do Instagram @danigondim1
A atriz também citou que mesmo sem nenhum histórico da doença na família, houve a confirmação da existência de um tumor localizado no mediastino, região torácica entre os dois pulmões.- Reprodução do Instagram @danigondim1
A atriz também citou que mesmo sem nenhum histórico da doença na família, houve a confirmação da existência de um tumor localizado no mediastino, região torácica entre os dois pulmões. Reprodução do Instagram @danigondim1
"Eu nunca fumei, não uso nenhuma droga lícita ou ilícita, faço exames de rotina e exercícios físicos regularmente e tenho uma vida considerada saudável, então não…, não tem nenhuma explicação plausível…, a vida é como é", explicou. Reprodução do Instagram @danigondim1
"Eu quero deixar claro o quanto eu me sinto sortuda, isso é uma coisa que venho repetindo desde quando a gente descobriu tudo isso. Eu tenho uma família que me faz sentir segura e amparada e que me faz ter certeza de que eu tenho um lar para voltar", acrescentou. Reprodução do Instagram @danigondim1
Vale lembrar que o longa
Vale lembrar que o longa "Milagre do destino", tem a história baseada na vida da repórter Marina Alves, que luta contra um câncer. A obra, por sinal, incentivou uma grande campanha nacional para doação de sangue e medula óssea. Reprodução do Youtube
Dani Gondim ingressou cedo no mundo artístico, inicialmente como modelo na adolescência. A transição para a atuação consolidou-se com papéis significativos tanto na televisão quanto no cinema brasileiro. - Reprodução do Youtube
Dani Gondim ingressou cedo no mundo artístico, inicialmente como modelo na adolescência. A transição para a atuação consolidou-se com papéis significativos tanto na televisão quanto no cinema brasileiro. Reprodução do Youtube
A artista, no inÃ­cio da carreira, chegou a desfilar para grandes marcas e posou para revistas de prestÃ­gio como
A artista, no inÃ­cio da carreira, chegou a desfilar para grandes marcas e posou para revistas de prestÃ­gio como "Elle", "Vogue" e "Glamour ItÃ¡lia". ReproduÃ§Ã£o do Instagram @danigondim1
Um de seus primeiros papéis de destaque na TV Globo foi em
Um de seus primeiros papéis de destaque na TV Globo foi em "Malhação", na temporada de 2013, quando viveu a modelo Tábata. Reprodução do Instagram @danigondim1
Dani Gondim ganhou grande visibilidade nacional ao interpretar a vilã Nicole Escobar na novela infanto juvenil do SBT
Dani Gondim ganhou grande visibilidade nacional ao interpretar a vilã Nicole Escobar na novela infanto juvenil do SBT "Carinha de Anjo", um papel que a tornou famosa para o grande público. Divulgação
De volta à TV Globo, a atriz participou da reta final da novela
De volta à TV Globo, a atriz participou da reta final da novela "Bom Sucesso", exibida no horário das 19h, ao interpretar a personagem Patrícia. Reprodução do Instagram @danigondim1
Outro filme com a participação de Gondim,
Outro filme com a participação de Gondim, "Nossos Caminhos", tem acumulado reconhecimento internacional, incluindo mais de 40 prêmios e uma leitura especial no Festival de Cannes. Reprodução do Instagram @danigondim1
A atriz também participou do reality
A atriz também participou do reality "Bake Off Brasil Celebridades", do SBT, e disputou a final com Natália Deodato, que se tornou a grande vencedora, e Rodrigo Capella. Reprodução/Instagram
Ela também está envolvida em outros projetos cinematográficos, como o filme
Ela também está envolvida em outros projetos cinematográficos, como o filme "Nuvens de Chantilly", que começou a circular em festivais e receber indicações.
No âmbito afetivo, Dani Gondim é casada com o empresário André Monteiro, também conhecido como Deco Montenegro. -Reprodução do Instagram @danigondim1
No âmbito afetivo, Dani Gondim é casada com o empresário André Monteiro, também conhecido como Deco Montenegro. Reprodução do Instagram @danigondim1

Tópicos relacionados:

brasil crianca internet leucemia sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay