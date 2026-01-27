Menina de 5 anos finaliza tratamento contra leucemia; veja o vídeo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Foram dois anos de luta contra a leucemia. Mas agora uma família de Jundiaí (SP) celebra a última sessão de quimioterapia da pequena Ísis Modenezi, de cinco anos. A menina tinha apenas três anos quando começou a apresentar os primeiros sintomas da doença. Para comemorar a vitória contra a doença, os pais publicaram um vídeo emocionante nas redes sociais, que logo viralizou.

Ao g1, a médica e mãe da criança, Bruna Müller Modenezi, relembrou o impacto do diagnóstico e o longo caminho percorrido até a recuperação. “Nosso mundo desmoronou naquele momento. Ficamos sem chão e com a maior sensação de impotência que já havíamos sentido em toda a vida”, contou.

Os primeiros sinais surgiram em dezembro de 2023, após Ísis apresentar um quadro de escarlatina — doença infecciosa comum em crianças, causada por bactéria, que provoca febre alta, dor de garganta, língua avermelhada e manchas vermelhas ásperas na pele. Segundo Bruna, os exames iniciais já indicavam alterações preocupantes.

“Realizamos um hemograma que veio com um pouco de anemia e plaquetas mais baixas que o normal. Ela iniciou com antibiótico, porém, com 13 dias de tratamento, voltou a apresentar febre muito alta, dor de cabeça intensa e decaimento do estado geral. Foi quando a levamos imediatamente para a emergência”, relembrou.

No dia 31 de dezembro de 2023, a família recebeu o diagnóstico de leucemia. Ísis iniciou, então, o tratamento de quimioterapia, dividido em quatro fases, com intensidade ajustada conforme o risco do paciente. O tratamento durou dois anos e foi realizado em um hospital da capital paulista.

A última sessão de quimioterapia aconteceu em 31 de dezembro de 2025. De acordo com a mãe, Ísis respondeu bem aos ciclos de quimioterapia e não precisou passar por cirurgia. Ainda assim, ao longo do tratamento, foi submetida a diversos procedimentos invasivos, como biópsias, punções de medula óssea e punções lombares.

A menina também enfrentou complicações graves da doença, que resultaram em várias internações na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). “O cuidado principal foi o isolamento. Essa parte foi extremamente difícil, mas necessária. A Ísis não podia ter contato com muitas pessoas, principalmente com crianças”, explicou Bruna.

Durante cerca de seis meses, Ísis ficou sem contato com primos e amigos, teve o convívio familiar reduzido e precisou seguir restrições alimentares. Entre os alimentos proibidos estava o morango, a fruta preferida dela.

Com a chegada do último dia de quimioterapia, a emoção tomou conta da família. “Vivemos pela chegada desse dia. Quando ele chegou, o principal sentimento foi de gratidão. Olhar para trás e ver o quanto fomos sustentados por Deus, sentir um alívio profundo, emoção, choro contido e a sensação de ter atravessado uma guerra inteira”, destacou.

Para Bruna, o fim do tratamento simboliza mais do que a cura. “Foi o fechamento de um ciclo duro, vencido com fé, coragem e muita resiliência. A Ísis nos mostrou o verdadeiro significado de bravura: mesmo pequena, foi gigante em coragem. Nossa história agora carrega cicatrizes, mas também testemunhos. E seguimos, com fé, certos de que o amor venceu”, concluiu.

