Garoto de 2 anos prende cabeça em panela de pressão: ‘Menino maluquinho’

Um menino de dois anos passou por um susto inusitado em Ponta Grossa, no Paraná, ao ficar com a cabeça presa em uma panela de pressão enquanto brincava em casa, no último sábado (22/3).



Ao perceber o ocorrido, a mãe levou a criança rapidamente ao quartel do Corpo de Bombeiros, que conseguiu remover a panela sem precisar cortá-la. O menino não sofreu ferimentos.



A corporação compartilhou o caso nas redes sociais com bom humor, fazendo referência ao “Menino Maluquinho”, personagem criado pelo cartunista Ziraldo.



Confira as imagens: