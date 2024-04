O cantor Milton Nascimento publicou, em suas redes sociais, neste domingo (7/4), uma homenagem ao cartunista Ziraldo que morreu nesse sábado (6/4).

“Muito triste com a partida do querido Ziraldo. Descanse em paz, nosso eterno ‘Menino Maluquinho’”, escreveu Milton ao lado de uma foto dos dois quando jovens.





A referência a um dos personagens mais famosos de Ziraldo faz lembrar que Milton, ao lado de Rita Lee, deu voz à música tema de ‘Menino Maluquinho, o filme’, lançado em 1995. Este é o primeiro filme de um dos personagens mais famosos e conhecidos do cartunista.

Pai do Menino Maluquinho deixa legado



Nascido na cidade mineira de Caratinga em 1932, Ziraldo Alves Pinto, mais conhecido como Ziraldo, morreu neste sábado aos 91 anos, no Rio de Janeiro. O falecimento do escritor, cartunista e jornalista foi referenciado por autoridades e artistas de todo o país, que prestam homenagens ao autor.

Criador dos clássicos personagens Menino Maluquinho e a Turma do Pererê, marcou gerações com suas histórias infantis. Ele também foi um dos criadores do jornal “O Pasquim”, revista fundada no fim dos anos 1960 e marcada na história por ter sido alvo de censura na ditadura militar.