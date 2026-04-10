Homem cava quintal de casa para plantar horta e acha caixão com ossada
Morador havia se mudado para o imóvel há uma semana. Polícia Civil investiga a origem dos restos mortais, aparentemente de um adulto
Um caixão artesanal contendo uma ossada humana foi encontrado enterrado no quintal de uma residência em Três Barras (SC), na última quarta-feira (8/4). O achado foi feito pelo morador, o missionário Gilmar Ribeiro, que havia se mudado para o imóvel há cerca de uma semana e preparava o terreno para plantar uma horta.
De acordo com a Polícia Militar de Santa Catarina, o homem acionou os agentes após localizar um objeto enterrado enquanto mexia na terra nos fundos da casa. Ao escavar o local, ele encontrou um caixão de madeira com uma cruz fixada na tampa. Dentro, havia flores artificiais e uma ossada humana, aparentemente de um adulto.
Após a verificação inicial, os policiais fecharam novamente o caixão e isolaram a área. A Polícia Civil foi acionada e investiga as circunstâncias do caso. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o proprietário do imóvel nem sobre o histórico da residência.
A ossada foi recolhida pela Polícia Científica, que realizará exames forenses e coleta de material genético para tentar identificar a vítima. Uma nova varredura no terreno ocorre nesta sexta-feira (10/4), com o objetivo de localizar outros possíveis vestígios que ajudem a esclarecer o caso.
Gilmar Ribeiro se mudou recentemente para Três Barras. Anteriormente, ele era morador de Araquari, também em Santa Catarina. Ele relatou que, inicialmente, acreditou ter encontrado uma caixa enterrada, possivelmente com algum objeto de valor.
“A gente pensa que pode ser alguma coisa boa, né? Uma caixa com dinheiro, ouro. Mas quando vi a cruz na tampa, já imaginei que era um caixão”, contou à NSC, afiliada da TV Globo.
Segundo Gilmar, ele entrou em contato com a Polícia Militar assim que suspeitou do que se tratava. No local, os policiais autorizaram a abertura do caixão, momento em que ele se deparou com a ossada.
A situação rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais. A esposa de Gilmar, Sandra Francelino dos Santos, compartilhou vídeos mostrando o local isolado e relatando o ocorrido. Apesar do susto, o casal afirma que pretende permanecer na casa.
“Muita gente perguntou se vamos nos mudar ou se estamos com medo, mas não temos nada a temer. Isso aconteceu há muito tempo”, disse Sandra nos stories.
Ela também relatou que, mesmo após o episódio, o marido segue com as atividades no quintal. “Tomara que não encontre outro caixão”, brincou.