Mulheres descobrem que namoravam o mesmo homem e brigam em funeral
Elas só descobriram que tinham relações com o mesmo homem durante a despedida dele e trocaram ataques e empurrões; veja o vídeo
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Duas mulheres transformaram um funeral em um ringue de luta em Veracruz, no México. Elas descobriram que namoravam o mesmo homem na despedida dele e protagonizaram uma confusão que circula nas redes sociais.
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A briga começou depois que uma das mulheres se aproximou do caixão e, emocionada, sussurrou: “Meu amor, vou sentir sua falta”. A declaração chamou a atenção de outra mulher presente na cerimônia, que reagiu imediatamente e a confrontou, questionando quem ela era.
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Ao revelar que também era companheira do homem, a situação saiu do controle. A outra mulher afirmou viver um relacionamento com o falecido, e as duas passaram a discutir em meio aos demais presentes.
O desentendimento rapidamente evoluiu para agressões físicas ao lado do caixão. Elas trocaram empurrões e tapas, chegando a esbarrar na estrutura do velório.
Durante a confusão, a tampa do caixão quase foi derrubada, aumentando o clima de tensão entre os presentes. Arranjos de flores também foram puxados e jogados durante a briga. Um dos presentes precisou intervir para separar as duas e evitar que a situação se agravasse.
Nas redes sociais, internautas fizeram piada com a situação. “Quase mataram ele de novo”, disse um perfil. “Ele preferiu morrer a escolher uma das duas”, comentou outro.
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Apesar da repercussão, não há informações sobre eventuais consequências legais para as envolvidas.