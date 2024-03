Uma mulher se descuidou durante uma transmissão ao vivo de um funeral e acabou mostrando mais do que deveria para as pessoas que acompanhavam a cerimônia em uma igreja de Londres, na Inglaterra, na semana passada. O momento foi registrado em um vídeo que circulou pelo WhatsApp e se tornou viral.

A mulher, de 48 anos, participava da cerimônia transmitida pelo Zoom, junto com outros parentes e amigos do falecido. Segundo o jornal The Mirror, trata-se de um homem que faleceu de câncer, deixando três filhos. Como muitas pessoas estavam longe, a família decidiu abrir a live, além de instalar um telão na igreja, para que todos os presentes, online ou presencialmente, pudessem se ver.

No entanto, a mulher, que não foi identificada, entrou na transmissão, mas não sabia que estava com a câmera ligada. Resultado: seu banho foi transmitido para todos. Segundo relatos, após terminar de se arrumar, ela foi presencialmente ao velório, sem ter ideia do que tinha acontecido.

A mulher foi vista chorando dez minutos depois, mas não se sabe se é pela perda ou pela exposição inadvertida. O momento constrangedor foi flagrado pelos apresentadores de rádio australianos Kyle e Jackie O, que abordaram o erro em seu programa.

Algo parecido aconteceu em 2021, quando uma jovem, chamada Melissa Ong, apareceu nua atrás de sua irmã, que participava de uma reunião de trabalho. Ao perceber que fazia uma participação especial, a mulher travou, ficando vermelha e sem saber o que fazer.