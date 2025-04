Mulher declarada morta em hospital volta à vida a caminho do funeral

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mulher que foi declarada morta em um hospital voltou à vida a caminho do próprio funeral. De acordo com o The Mirror, a paciente, que não foi identificada, estava internada no Hospital Juan March de Bunyola, em Maiorca, na Espanha. Seu quadro piorou até que ela foi encontrada morta pela equipe médica.

A mulher foi transferida para o necrotério e, em seguida, para a funerária Son Valenti, onde o corpo foi preparado para o sepultamento. No entanto, ao chegar ao local, um funcionário descobriu que ela ainda tinha pulso. Além disso, mexeu os dedos durante a checagem.

Os paramédicos foram chamados e confirmaram que ela estava viva e a levaram às pressas de volta ao hospital. O atual estado de saúde dela é desconhecido. Uma investigação interna está em andamento para determinar o que levou à declaração errônea de sua morte.

Um caso semelhante aconteceu na Guatemala, há cerca de um ano. Na ocasião, funcionários do necrotério do Hospital Geral San Juan de Dio ficaram aterrorizados ao ver uma mulher “voltando dos mortos”, movendo-se dentro de uma mortalha.

A paciente, que não foi identificada, estava internada com sinais de desnutrição grave. Como não apresentava atividade respiratória e cerebral, foi declarada morta. No entanto, após cinco horas dentro da mortalha, ela começou a se mover repentinamente.

Os funcionários do necrotério correram para alertar os médicos, que a levaram de volta para o pronto-socorro. Apesar dos esforços para ressuscitá-la, ela não apresentou sinais vitais e foi declarada morta pela segunda vez.

O hospital disse que se tratava de uma jovem que havia chegado inicialmente em "estado precário" e apresentava sinais de "desnutrição grave". Além disso, ela tinha histórico médico de convulsões e paralisia cerebral. "Após 30 minutos de esforços médicos, ela foi declarada morta e seu corpo foi transferido para o necrotério como parte do protocolo estabelecido”, informou em comunicado.

Também no ano passado, a adolescente americana Sammy Berko, então com 16 anos, sofreu uma parada cardíaca em uma academia de escalada e foi declarada morta. No entanto, ele foi reanimada duas horas depois, após uma manobra de ressuscitação contínua.

Os pais chegaram a se despedir da filha. "Comecei a conversar com ela, dizendo o quanto a amo e que sinto muito por não sabermos como salvá-la. De repente, quando comecei a rezar, meu marido disse: 'Meu Deus, ela está se movendo'”, contou a mãe.

Outro incidente ocorreu em junho de 2023, no Equador. Na ocasião, Bella Montoya Castro, de 76 anos , foi declarada morta em um hospital. No entanto, ela acordou durante o funeral, horas depois. Seu filho, Gilber Barberan, relatou que amigos que estavam colocando flores no caixão ouviram barulhos vindos de dentro do caixão e perceberam que era Bella quem estava fazendo os sons. Ela foi levada de volta ao hospital e morreu “novamente” uma semana depois.