Enquanto vivo, papa Francisco reencarnou a convite de Jesus

É possível que você já tenha visto, nas redes sociais, um vídeo da palestrante espírita Mayse Braga, onde ela comenta a experiência do médium Divaldo Franco junto ao papa Francisco, que faleceu nessa segunda-feira (21/4) em decorrência de um AVC, na residência dele em Roma.



Durante uma de suas palestras, Mayse contou que a mentora espiritual de Divaldo Franco, a Joanna de Ângelis, teria dito a ele que Jesus havia feito um convite a 200 espíritos, que já não precisariam reencarnar, mas que, voluntariamente, escolheram regressar para auxiliar na transformação da humanidade.



Segundo Braga, foi uma espécie de convocação. "Ela comentou com Divaldo que ela ( Joanna de Ângelis) seria a única que vai reencarnar naturalmente, no Brasil. Mas só ela. Já os outros 190 vão se espalhar pelo mundo, principalmente pela Europa, onde o psiquismo das pessoas ainda é muito antigo, então todos os países deste continente precisam viver uma grande revolução positiva", detalhou.





Visita





Em 2015, durante o encontro no Vaticano, Divaldo relatou ter vivido um momento marcante. Enquanto participava de uma audiência, ele afirma ter visto, ao lado do Papa Francisco, as figuras espirituais de Francisco de Assis e sua companheira, Irmã Clara. Nesse instante, Joanna de Ângelis teria aparecido e apontado para o pontífice, declarando: “Ele foi um dos primeiros 200 que já estão na Terra”. A revelação, segundo Divaldo, foi tão impactante que ele quase desmaiou.





A palestrante revelou ainda que Francisco de Assis também está entre os espíritos que retornarão, a pedido de Jesus, para contribuir com essa transformação espiritual. Embora não tenha sido especificada uma data para o início dessas reencarnações, Divaldo acreditava que o processo poderia demorar. Contudo, o encontro com o Papa Francisco em 2015 trouxe a ele a certeza de que esses espíritos já estão entre nós, trabalhando pela evolução da humanidade.





Essa narrativa reforça a visão espírita de que grandes líderes espirituais, como o Papa Francisco, podem carregar missões divinas para guiar a humanidade em tempos de crise, promovendo valores de amor, fraternidade e renovação espiritual.