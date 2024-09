O personagem aparece caindo no chão, se levantando com ajuda de outro funcionário

Um homem deu um tapa em um funcionário da Disney vestido de Ursinho Pooh no parque de Xangai, na China. As imagens viralizaram e deixaram fãs do personagem revoltados.

O vídeo, originalmente postado no Weibo e no Douyin (versões chinesas do TikTok), mostra um homem de meia-idade dando um tapa no Ursinho, direcionado para a cabeça de quem vestia a fantasia. É possível ver o homem dando risadas no momento da agressão.

Em seguida, o personagem aparece caindo no chão, se levantando com ajuda de outro funcionário. O mascote aparece segurando a cabeça de Pooh, sugerindo algum tipo de desconforto. Ele segue a caminhada sob escolta de uma funcionária.

Segundo os internautas, essa não é a primeira vez que alguém agride o Ursinho Pooh na Disney de Xangai. Os relatos dizem que uma criança já deu um soco no estômago do mascote. E outros dizem que um homem chegou a derrubar o urso no chão, causando ferimentos ao funcionário dentro da fantasia.

Em 2018, um homem foi banido da Disneyde Xangai por bater em um trabalhador vestido de Shellie May, urso do desenho “Duffy e seus amigos”, muito popular na Ásia. O agressor deu um tapa nas costas do personagem, aparentemente para chamar sua atenção.