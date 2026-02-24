Mulher pede divórcio após ChatGPT apontar traição em borra de café

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Uma mulher na Grécia decidiu pôr fim a um casamento de 12 anos de casamento depois que o ChatGPT apontou uma traição do marido a partir da leitura da borra de café. Segundo informações divulgadas pelo site Vice, a mulher decidiu fotografar o interior das xícaras de café grego consumido pelo casal e enviar as imagens à IA para que ela “interpretasse” os padrões formados pela borra — prática inspirada na tasseografia, método tradicional de leitura simbólica.

De acordo com o relato do marido, a inteligência artificial teria identificado sinais de infidelidade, mencionando o envolvimento com uma mulher cujo nome começaria com a letra “E”. A interpretação também indicava que a suposta amante estaria tentando destruir a família.

O homem, no entanto, afirma não manter um relacionamento extraconjugal. Ele também disse ter ficado surpreso pela reação da esposa ao que chamou de brincadeira.

“Ela costuma gostar de coisas da moda. Um dia, fez café grego para nós e achou que seria divertido tirar fotos das xícaras e pedir para o ChatGPT lê-las. Eu disse que era um absurdo, mas ela fez mesmo assim. Depois, me pediu para sair de casa, contou aos nossos filhos sobre o divórcio e recebi um telefonema do advogado dela”, relatou.

O homem se recusou a assinar os papéis de divórcio com separação de bens, pedindo para que o advogado buscasse a intermediação judicial do caso. A defesa sustenta que uma “interpretação gerada por IA não tem legitimidade legal” e não pode ser usada como fundamento em um processo de dissolução matrimonial.

O café grego é feito com o grão finamente moído e preparado em um recipiente chamado briki. Ao contrário dos cafés coados, a bebida não é filtrada, resultando em uma borra espessa no fundo da xícara que não deve ser consumida. A tradição grega utiliza a borra restante na xícara e no pires para prever o futuro.

Especialistas na prática afirmaram que fotografar apenas a borra no fundo da xícara não corresponde ao método tradicional. A leitura também deve levar em conta elementos como a espuma, o movimento circular da bebida e até o pires.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia