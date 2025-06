Entre dicas de limpeza que viralizam nas redes sociais, uma das mais comentadas nos últimos tempos envolve um ingrediente presente na maioria das casas brasileiras, a borra de café. Segundo vídeos e posts populares, jogar o café usado no ralo da pia ajudaria a eliminar maus odores e até a desentupir encanamentos. Mas será que esse truque funciona mesmo ou pode virar dor de cabeça?

A ideia é simples, depois de coar o café, em vez de jogar a borra no lixo, muitas pessoas têm despejado diretamente no ralo, especialmente na pia da cozinha. A promessa é de que o café neutraliza odores, afasta insetos e mantém o cano limpo. No entanto, profissionais de encanamento e especialistas em limpeza doméstica alertam que o truque pode parecer eficaz no curto prazo, mas traz riscos sérios ao encanamento com o tempo.

A seguir, entenda por que tantas pessoas estão adotando essa prática, o que realmente acontece quando a borra vai pelo ralo, e qual a melhor forma de eliminar odores da pia sem comprometer a saúde do seu encanamento.

Leia mais:

Por que colocar borra de café no ralo viralizou?

A borra de café tem aroma forte e agradável e, diferente de produtos químicos, é um resíduo natural que já está ali, pronto para ser reaproveitado. Isso faz com que ela entre na lista de “truques sustentáveis e econômicos” muito compartilhados em vídeos curtos e tutoriais caseiros.

Nas redes, o café usado é indicado para neutralizar odores da pia, evitar mau cheiro no banheiro, afastar baratas e formigas e “desentupir” ralos com resíduos de gordura.

A técnica consiste em despejar a borra diretamente no ralo e, em alguns casos, completar com água quente. O efeito imediato costuma agradar, o cheiro da cozinha melhora, e a pia parece limpa. Porém, o problema está justamente no que não é possível enxergar e nos efeitos que se acumulam com o tempo.

Borra de café na pia: ajuda ou não?

Sim, e esse é o principal risco do truque. Ao contrário da crença popular, a borra de café não se dissolve na água. Pelo contrário, ela é densa, úmida e se acumula com facilidade, especialmente quando se mistura com gordura e outros resíduos de alimentos que já descem pelo ralo diariamente.

Com o tempo, essa mistura pode formar uma massa pastosa que gruda nas paredes dos canos, diminuindo a vazão da água e, eventualmente, causando entupimentos difíceis de resolver sem ajuda profissional.

O resultado pode sair caro, desde o uso de produtos desentupidores mais agressivos até a necessidade de desmontar a tubulação.

Encanadores e profissionais de manutenção doméstica, no entanto, são unânimes, o ralo não é lugar de café

Mas a borra pode mesmo eliminar odores?

Em parte, sim. O cheiro forte do café pode mascarar temporariamente o mau odor que sobe pelo encanamento, principalmente em pias com pouco uso ou com sifão seco. Mas isso não significa que o problema foi resolvido, apenas disfarçado.

Ou seja, jogar borra de café no ralo é como borrifar perfume em um ambiente com lixo acumulado, o cheiro melhora por um tempo, mas as causas do odor continuam e podem até piorar se o ralo ficar parcialmente obstruído.