Ambientes livres de moscas: saiba como proteger sua cozinha com truques práticos

As moscas de cozinha podem ser um verdadeiro incômodo, especialmente durante os meses mais quentes. Elas são atraídas por restos de comida, frutas maduras e sujeira, e podem rapidamente se tornar um problema. Felizmente, existem várias maneiras eficazes de eliminar essas pragas e evitar que elas voltem a infestar seu espaço. Confira algumas dicas práticas para manter sua cozinha livre de moscas.



Leia também:



6 dicas para eliminar moscas de cozinha

A seguir veja como ter uma cozinha livre das moscas em apenas 6 truques:



1. Use vinagre de maçã com detergente



Misture partes iguais de vinagre de maçã e água em um pote pequeno e adicione algumas gotas de detergente. As moscas são atraídas pelo cheiro do vinagre e, ao pousar no líquido, acabam presas devido ao detergente. É uma armadilha eficaz e fácil de preparar.



2. Óleos essenciais repelentes



Óleos como o de lavanda, eucalipto e citronela são ótimos para espantar moscas. Misture algumas gotas com água em um borrifador e aplique nas áreas da cozinha, ou utilize em difusores. Além de espantar as moscas, deixam o ambiente com um aroma agradável.



3. Plantas aromáticas estrategicamente colocadas



Manjericão, alecrim, hortelã e lavanda possuem aromas que as moscas odeiam. Manter essas ervas frescas perto das janelas e da porta da cozinha ajuda a reduzir a entrada de moscas e a perfumar o ambiente de maneira natural.



4. Use cascas de laranja ou limão com cravos



Coloque cravos-da-índia nas cascas de laranja ou limão e distribua em pontos estratégicos da cozinha. O cheiro dos cravos repele as moscas e pode ajudar a manter as frutas e vegetais livres delas também.



5. Armadilha com vinho tinto



Em um recipiente, coloque um pouco de vinho tinto e cubra com um filme plástico, fazendo alguns furos pequenos. As moscas entram atraídas pelo cheiro do vinho, mas têm dificuldade em sair. É um método simples que costuma funcionar bem.



6. Mantenha velas de citronela acesas em pontos estratégicos



Para áreas de maior circulação de moscas, como perto da pia ou da lixeira, acender uma vela de citronela ajuda a afastá-las. O aroma da citronela é eficaz contra insetos e pode ser utilizado regularmente sem deixar cheiro na comida.



Dicas simples, porém eficazes



Além das estratégias menos conhecidas, algumas práticas essenciais ajudam a evitar o acúmulo de moscas na cozinha:



manter a pia, bancadas e utensílios limpos e secos é crucial , pois restos de alimentos e acúmulo de umidade atraem as moscas;



, pois restos de alimentos e acúmulo de umidade atraem as moscas; evitar o acúmulo de lixo e fechar bem os sacos também reduz o risco de atraí-las, assim como guardar alimentos perecíveis na geladeira e cobrir frutas deixadas fora;



também reduz o risco de atraí-las, assim como guardar alimentos perecíveis na geladeira e cobrir frutas deixadas fora; outra dica é vedar portas e janelas com telas protetoras, que limitam a entrada desses insetos e ajudam a manter a cozinha mais higiênica e livre de moscas.

*Conteúdo produzido por estagiária sob supervisão.