Mulher termina casamento porque marido comeu o pedaço de bolo dela

Um casal que estava junto há 25 anos colocou um ponto final na relação por causa de um pedaço de bolo. O caso viralizou após uma publicação no Reddit. No post, a mulher conta que o marido comeu um pedaço de cheesecake que era dela e que aquilo foi a gota d’água para décadas de frustrações acumuladas.

A mulher, que não foi identificada, contou que tem 46 anos e que o marido, de 48, organizou uma viagem surpresa para comemorar o aniversário de casamento. O passeio incluiu uma visita ao Vale de Shenandoah, nos Estados Unidos, destino que o casal já havia visitado outras vezes.

Ela afirmou que estava animada com a possibilidade de a viagem “reacender o casamento”, após meses de crises e até três meses dormindo em quartos separados. “Finalmente estávamos conversando de novo e até tivemos alguns momentos íntimos”, escreveu.

Apesar da empolgação inicial, a viagem trouxe frustrações. O casal acabou hospedado em um hotel onde já haviam prometido não voltar. No jantar, ela escolheu o restaurante e pediu um cheesecake de banana para viagem; o marido também pediu um.

No quarto, ela deu apenas uma mordida na sobremesa, dizendo que estava doce demais, e guardou para o café da manhã. Na manhã seguinte, porém, encontrou apenas uma caixa vazia e outra com um pedaço pequeno.

Segundo o relato, o marido reagiu com humor. “Está bem ali”, disse ele, rindo e mostrando os restos da fatia. “Fiquei com fome ontem à noite e comi o outro, mas o que começamos ainda está lá”, disse.

O que restou, segundo ela, era tão pequeno que não dava “uma mordida, nem mesmo uma mordida completa”. A autora disse que aquele momento foi simbólico. “Meu coração afundou. Cansei de fingir que estava tudo bem com as migalhas”, escreveu.

Ela afirmou que passou décadas assumindo responsabilidades familiares e emocionais. “Depois de cuidar desse homem, ser empregada, mãe e objeto sexual por 25 anos, criar os filhos, cuidar da casa e das finanças, eu nem posso ter meu bolo de aniversário”, desabafou.

Para ela, o episódio representou a dinâmica do relacionamento. “Como em tudo na nossa vida, eu faço o trabalho pesado e fico com o que sobra. Eu estava cansada de ser grata pelas migalhas”, escreveu.

Segundo o relato, ela disse ao marido que merecia mais. “Eu mereço alguém que não só não coma meu bolo, mas que o proteja”, finalizou.

A maioria dos comentários apoiou a decisão da autora. “Você não é babaca. Não é sobre o bolo. É sobre todas as vezes em que você pediu amor e apoio e não recebeu”, disse uma pessoa.

“O fato de ele ter achado engraçado comer o seu bolo é pior do que comer o bolo. Parece que você se sentiu desvalorizada por 25 anos”, escreveu outra. “Você não se divorciou por causa do bolo. Você se divorciou por causa de 25 anos de ressentimento”, apoiou um terceiro.

