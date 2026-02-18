Mulher termina casamento porque marido comeu o pedaço de bolo dela

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
Um casal que estava junto há 25 anos colocou um ponto final na relação por causa de um pedaço de bolo. O caso viralizou após uma publicação no Reddit. No post, a mulher conta que o marido comeu um pedaço de cheesecake que era dela e que aquilo foi a gota d’água para décadas de frustrações acumuladas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
A mulher, que não foi identificada, contou que tem 46 anos e que o marido, de 48, organizou uma viagem surpresa para comemorar o aniversário de casamento. O passeio incluiu uma visita ao Vale de Shenandoah, nos Estados Unidos, destino que o casal já havia visitado outras vezes.
Ela afirmou que estava animada com a possibilidade de a viagem “reacender o casamento”, após meses de crises e até três meses dormindo em quartos separados. “Finalmente estávamos conversando de novo e até tivemos alguns momentos íntimos”, escreveu.
Apesar da empolgação inicial, a viagem trouxe frustrações. O casal acabou hospedado em um hotel onde já haviam prometido não voltar. No jantar, ela escolheu o restaurante e pediu um cheesecake de banana para viagem; o marido também pediu um.
No quarto, ela deu apenas uma mordida na sobremesa, dizendo que estava doce demais, e guardou para o café da manhã. Na manhã seguinte, porém, encontrou apenas uma caixa vazia e outra com um pedaço pequeno.
Segundo o relato, o marido reagiu com humor. “Está bem ali”, disse ele, rindo e mostrando os restos da fatia. “Fiquei com fome ontem à noite e comi o outro, mas o que começamos ainda está lá”, disse.
O que restou, segundo ela, era tão pequeno que não dava “uma mordida, nem mesmo uma mordida completa”. A autora disse que aquele momento foi simbólico. “Meu coração afundou. Cansei de fingir que estava tudo bem com as migalhas”, escreveu.
Ela afirmou que passou décadas assumindo responsabilidades familiares e emocionais. “Depois de cuidar desse homem, ser empregada, mãe e objeto sexual por 25 anos, criar os filhos, cuidar da casa e das finanças, eu nem posso ter meu bolo de aniversário”, desabafou.
Para ela, o episódio representou a dinâmica do relacionamento. “Como em tudo na nossa vida, eu faço o trabalho pesado e fico com o que sobra. Eu estava cansada de ser grata pelas migalhas”, escreveu.
“O fato de ele ter achado engraçado comer o seu bolo é pior do que comer o bolo. Parece que você se sentiu desvalorizada por 25 anos”, escreveu outra. “Você não se divorciou por causa do bolo. Você se divorciou por causa de 25 anos de ressentimento”, apoiou um terceiro.
A trajetória de Jennifer Lopez — amorosa e artística — sempre teve grande destaque na mídia. Relembre os momentos mais marcantes da sua vida! Divulgação
Também conhecida como J.Lo, Jennifer Lopez completa 55 anos neste dia 24 de julho de 2025. Ela nasceu em 1969, no bairro do Bronx, em Nova York. Reprodução/Instagram
De ascendência porto-riquenha, Lopez começou sua carreira artística em 1987, quanto atuou no filme "Jovens em Conflito". Reprodução/Instagram
No início dos anos 1990, interpretou uma dançarina na série de comédia "In Living Color". Reprodução
Sua carreira como cantora teve início em 1999, com o lançamento do álbum "On the 6", no qual apresentou sucessos como "If You Had My Love" e "Waiting for Tonight". Flickr - Ana Carolina Kley Vita
A partir daí, J.Lo se consolidou como uma estrela do pop e do R&B lançando sucessos como "Jenny from the Block", "On the Floor" e "Dance Again". Reprodução Instagram @jlo
Ao todo, foram nove álbuns lançados, incluindo "This Is Me... Then", de 2002, "Rebirth", de 2005, e o mais recente "This Is Me... Now", lançado em 2024. Divulgação
Além de cantora e atriz, Lopez também é uma empresária de sucesso, com linhas de roupas, produtos de beleza e perfumes (como o famoso Glow). Reprodução Instagram @jlo
Na vida pessoal, J.Lo ficou marcada por seus inúmeros relacionamentos e até casamentos. Divulgação
Em 1996, enquanto namorava o rapper "Diddy" Sean Combs, Lopez e ele se envolveram em um tiroteio em uma boate de Nova York e os dois chegaram a ser presos sob acusação de posse ilegal de arma e bens roubados. Flickr - dvsross
Horas depois, JLo foi liberada e todas as acusações contra ela foram retiradas. Wikimedia Commons/Everwest
A cantora foi casada com o ator cubano Ojani Noa, entre 1997 e 1998, seguido pela breve união com o dançarino Cris Judd, de 2001 a 2003. Reprodução/X
Seu relacionamento mais longo foi com o cantor Marc Anthony, com quem ficou casada por dez anos (2004 a 2014) e teve seus filhos gêmeos, Emme e Max. Domínio Público
Porém, o matrimônio mais midiático da cantora foi com o ator Ben Affleck. Eles começaram a namorar em 2002, terminaram em 2003 e reataram em 2021, 17 anos depois. Montagem / Wikimedia Commons
Depois de se casarem em julho de 2022, Lopez e Ben Affleck se divorciaram dois anos depois, em 2024. Reprodução/Instagram
Depois de quatro casamentos e vários relacionamentos que viraram manchete, a cantora e atriz Jennifer Lopez afirmou que não pretende se casar novamente. Reprodução/@jlo
Durante um show na Europa, a artista reagiu a um fã que segurava um cartaz com um pedido inusitado. MTV International
"J Lo, casa comigo?", dizia o cartaz. Ela foi direta: "Eu acho que chega disso. Eu já tentei isso algumas vezes". Reprodução/Instagram
A trajetória de Jennifer Lopez — amorosa e artística — sempre teve grande destaque na mídia. Relembre os momentos mais marcantes da sua vida! Divulgação
Também conhecida como J.Lo, Jennifer Lopez completa 55 anos neste dia 24 de julho de 2025. Ela nasceu em 1969, no bairro do Bronx, em Nova York. Reprodução/Instagram
De ascendência porto-riquenha, Lopez começou sua carreira artística em 1987, quanto atuou no filme "Jovens em Conflito". Reprodução/Instagram
No início dos anos 1990, interpretou uma dançarina na série de comédia "In Living Color". Reprodução
Um ano depois, Lopez se mudou para Los Angeles e passou a participar de vários videoclipes de música, como "That's the Way Love Goes", de Janet Jackson. Reprodução
Lopez continuou atuando em séries de TV na década de 1990, como "South Central" e "Hotel Malibu", mas também em filmes como "Minha Família", de 1995, e "Jack", de 1996. Reprodução
Em 1997, se tornou a primeira atriz latina mais bem paga da história ao interpretar a lendária cantora Selena Quintanilla no filme "Selena". Reprodução
Outros filmes marcantes da carreira de Lopez como atriz foram "Anaconda", de 1997, "Um Lugar Para Recomeçar", de 2005, "As Golpistas", de 2019, e "Imparável", de 2024. Divulgação
Sua carreira como cantora teve início em 1999, com o lançamento do álbum "On the 6", no qual apresentou sucessos como "If You Had My Love" e "Waiting for Tonight". Flickr - Ana Carolina Kley Vita
A partir daí, J.Lo se consolidou como uma estrela do pop e do R&B lançando sucessos como "Jenny from the Block", "On the Floor" e "Dance Again". Reprodução Instagram @jlo
Ao todo, foram nove álbuns lançados, incluindo "This Is Me... Then", de 2002, "Rebirth", de 2005, e o mais recente "This Is Me... Now", lançado em 2024. Divulgação
Além de cantora e atriz, Lopez também é uma empresária de sucesso, com linhas de roupas, produtos de beleza e perfumes (como o famoso Glow). Reprodução Instagram @jlo
Na vida pessoal, J.Lo ficou marcada por seus inúmeros relacionamentos e até casamentos. Divulgação
Em 1996, enquanto namorava o rapper "Diddy" Sean Combs, Lopez e ele se envolveram em um tiroteio em uma boate de Nova York e os dois chegaram a ser presos sob acusação de posse ilegal de arma e bens roubados. Flickr - dvsross
Horas depois, JLo foi liberada e todas as acusaÃ§Ãµes contra ela foram retiradas. Wikimedia Commons/Everwest
Seu relacionamento mais longo foi com o cantor Marc Anthony, com quem ficou casada por dez anos (2004 a 2014) e teve seus filhos gêmeos, Emme e Max. Domínio Público
Porém, o matrimônio mais midiático da cantora foi com o ator Ben Affleck. Eles começaram a namorar em 2002, terminaram em 2003 e reataram em 2021, 17 anos depois. Montagem / Wikimedia Commons
Depois de se casarem em julho de 2022, Lopez e Ben Affleck se divorciaram dois anos depois, em 2024. Reprodução/Instagram