Mulher Hulk é morta a marteladas em viagem; marido é principal suspeito

A fisiculturista colombiana Zunilda Hoyos Mendez, de 43 anos, conhecida como Mulher Hulk, foi assassinada a golpes de martelo durante férias em Málaga, na Espanha. O marido dela, Jarrod Gelling, é o principal suspeito do crime. O homem, de 46 anos, foi encontrado morto no banheiro da residência onde o casal estava hospedado, com “ferimentos de faca auto infligidos”, segundo a polícia. Os corpos foram encontrados na última quinta-feira (20/6).

De acordo com autoridades e reportagens locais, o casal estava na Espanha há cerca de um mês, período em que Gelling se recuperava de uma cirurgia no joelho. Eles haviam viajado para o país vindos de Dubai, onde viveram a maior parte do último ano.

A família de Mendez relatou que ela vinha sendo vítima de violência doméstica há pelo menos um ano. Segundo o jornal espanhol Sur, a atleta já havia comunicado que pretendia se divorciar após a viagem. A última etapa do relacionamento deveria ser uma competição de fisiculturismo em Portugal, prevista para acontecer nas próximas semanas.

“Ela estava sendo maltratada e queria o divórcio”, disse a família da vítima ao jornal Sur. Segundo a Polícia Nacional da Espanha, “o corpo dela apresentava sinais evidentes de violência, e o do homem, indícios compatíveis com uma morte por suicídio, algo que a autópsia deverá confirmar.”

Mendez, que também atendia pelo nome de Amy, não fazia contato com familiares desde o último sábado. A sobrinha da vítima, Yuleydis, contou que a tia decidiu acompanhar o marido na recuperação da cirurgia antes de concluir oficialmente o divórcio. “Para a minha tia, essa era a última viagem com ele — uma despedida. Ela já tinha tomado a decisão de se separar, por causa do comportamento agressivo dele”, explicou.

Yuleydis ainda afirmou que o casal já havia se separado anteriormente, mas tentaram reatar. “Eles já tinham se separado uma vez e ficaram um bom tempo afastados, mas depois voltaram para tentar resolver as coisas, embora os maus-tratos tenham continuado”, revelou.

Dias antes dos corpos serem encontrados, Gelling publicou uma foto no perfil de Mendez dizendo que ela usava anabolizantes, que não deixava que ele tivesse direito ao dinheiro do casal e que dizia que pediria o divórcio e o deixaria sem nada.

“Nas últimas 20 semanas, Amy vem treinando para uma competição de fisiculturismo e está em um ciclo pesado de esteroides. Seu treinador está dando a ela muitos esteroides, incluindo trembolona (nenhuma mulher deve tomar trembolona) e eu disse a ele para não dar isso a ela, pois isso a deixaria muito louca. E ficou. Nas últimas semanas, ela se tornou ainda mais agressiva e mentalmente abusiva, chegando a quebrar uma porta em nosso apartamento. Isso é comigo, ela é uma pessoa completamente diferente e legal com todos os outros”, afirmou.

“Há 4 anos, voltamos depois de um término ruim que foi tudo culpa minha. Uma das condições dela para voltarmos era que ela queria controle sobre todas as nossas finanças, eu cedi e transferi TODO o meu dinheiro para ela, 2,7 milhões de dólares em criptomoedas. Ela é obviamente muito bem-sucedida, ganhando 1 milhão de dólares por ano com a internet. Eu disse a ela que ela não precisava fazer as páginas de fãs porque temos dinheiro, mas ela adorou a atenção. Nos últimos 4 anos, não tive permissão para acessar nosso dinheiro e tive que pedir permissão a ela para tudo o que comprei. Ela usou isso como forma de controle sobre mim. Ela usou esteroides pesados nos últimos 4 anos e acredito que isso, com muito dinheiro, atenção e muita fama em suas páginas de fãs, a transformou em uma pessoa controladora e agressiva comigo. Agora ela pediu o divórcio e me disse que, pela lei colombiana (nos casamos na Colômbia), ela fica com tudo, inclusive meu dinheiro, porque tudo está em seu nome”, escreveu.

Mendez era bastante conhecida também fora do esporte. Além das competições, ela mantinha uma página com mais de 100 mil seguidores no OnlyFans. O treinador da atleta, Brandon Rey, prestou homenagem emocionada nos stories do Instagram.

“Em apenas 17 dias, nós subiríamos ao palco e chocaríamos o mundo. Eu te disse que você poderia estar entre os 10 melhores do mundo até o fim deste ano — e eu estava falando sério. Descanse em paz, Amy”, lamentou.

Em outro post, Brandon lamentou a violência doméstica que tirou a vida de sua aluna. “Estávamos tão perto do fim, mas a pessoa mais próxima de você pôs fim a tudo antes da hora. A violência doméstica nunca deve ser subestimada, porque pode deixar muitos com o coração despedaçado”, alertou.

A Polícia Nacional da Espanha segue investigando o caso. A autópsia deverá confirmar se Jarrod Gelling cometeu suicídio após assassinar a esposa com diversos golpes de martelo — o que, para os investigadores, é a principal linha de apuração até o momento.