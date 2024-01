No julgamento mais longo desde o início de 2024, nessa terça-feira (23/1), o fisiculturista Weldrin Lopes, de 45 anos, foi condenado, a cinco anos, oito meses e 13 dias de prisão por tentativa de homicídio qualificado, contra a também fisiculturista Ellen Cristina Otoni Campos, de 38 anos e então namorada dele. Ela levou três tiros, no pescoço e cabeça.

O crime ocorreu em fevereiro do ano passado, no apartamento do condenado, na Pampulha. Ele cumprirá pena em regime semiaberto. O fato de a acusação ser por tentativa de homicídio qualificado, segundo analistas jurídicos, dificultou a defesa da vítima.

Os jurados acolheram a tese de crime privilegiado, reconhecendo que o acusado agiu motivado por violenta emoção, devido às ameaças da vítima. Com isso, a qualificação de motivo torpe foi retirada e a pena, consequentemente, atenuada. Weldrin está preso desde o crime, numa cela do Ceresp de Betim. Ele não tem direito a recurso.

O julgamento

Os depoimentos começaram a ser tomados pelo juiz Thiago Grazziane Gandra, no Tribunal do Júri, ainda na manhã de terça-feira. A primeira a ser ouvida foi a vítima, Ellen Otoni, que contou conhecer o réu desde 2017.

Ellen contou que os dois se conheceram na academia que frequentavam e que logo começaram a se relacionar. Ela disse que pensou ser um relacionamento duradouro, para a vida toda. Disse, também, que ele havia lhe feito várias promessas, mas que nunca cumpriu nenhuma.

Com o passar do tempo, o relacionamento ficou estranho, segundo ela, pois Weldrin passou a chamá-la de louca, e que as brigas se tornaram constantes. Sempre que isso acontecia, segundo disse, o namorado desaparecia, a abandonava.

“Tive a impressão que ele iria me matar"

Segundo Ellen, eles passaram, juntos, o carnaval de 2023, mas ela tinha a impressão, durante todo o tempo, de que Weldrin estaria prestes a terminar o relacionamento. “Tive a impressão que ele iria me matar. Esse seria seu plano”.

Uma discussão por aplicativo, o Whatsapp, fez, segundo ela, com que ele a bloqueasse. Ellen decidiu, então, ir ao apartamento de Weldrin. Esperou, por cerca de duas horas, por sua chegada em casa.

Quando ele apareceu, levou Ellen para dentro do apartamento. Lá, discutiram novamente. Foi neste momento, segundo ela, que ele apareceu com uma arma na mão e atirou contra ela, pela primeira vez.

Ellen contou, então, que partiu para cima do ex-namorado, para tentar desarmá-lo. Ele voltou a atirar, atingindo-a de raspão. Ela escorregou no próprio sangue e caiu. Nesse instante, o terceiro tiro, na sua cabeça.

Mesmo ferida, ela conseguiu reagir e partiu para cima de Weldrin. Novos disparos aconteceram, sem, contudo, atingir Ellen. Ela disse que conseguiu desarmar o agressor e fugiu do local, depois de abrir a porta do apartamento.

"Intenção era pará-la"



O depoimento de Weldrin teve início às 16h, depois que todas as testemunhas arroladas pela acusação e defesa foram ouvidas. Ele admitiu, ao ser inquirido pelo juiz, que atirou contra Ellen, porém justificou que a intenção era pará-la e que os vários disparos foram porque a cada tiro, ela vinha pra cima dele com ainda mais força.

Disse também, que não tinha intenção de matá-la por isso não mirou e disparou sem direção, que só queria que ela saísse do apartamento. Que pegou o revólver porque ela sabia da arma no quarto, segundo ele se antecipou, com medo de que Ellen encontrasse a arma e o matasse, porque ela já o estava ameaçando.

Ele disse, ainda, que se mantinha próximo da ex-companheira e do filho, sendo inclusive responsável pelo treinamento da ex-esposa e afirmou que sempre deixou claro para Ellen que pretendia voltar para a ex e que ela não deveria alimentar expectativas.

Em seguida, no início da noite, tiveram início as participações do promotor e do advogado de defesa.

Durante o tempo em que se dirigiu aos jurados, o promotor enfatizou que o acusado provocou a vítima e a desestabilizou. Depois de ter passado o feriado de carnaval com ela, deixou de respondê-la, o que o motivou que ela fosse ao encontro dele no apartamento, porém, ela não deu início às agressões, e sim ele que pegou a arma e atirou contra ela.



Já a defesa sustentou que o silêncio do acusado e o bloqueio das ligações da vítima foram com a intenção de não render as discussões e na expectativa de que ela desistisse de esperá-lo e fosse embora para casa. Que diante da agressividade e das ameaças dela é que se deu início ao conflito que o motivou a pegar a arma, inicialmente para intimidá-la.

Os jurados acolheram a tese do crime privilegiado, reconhecendo que o acusado agiu motivado por violenta emoção, devido às ameaças da vítima, o que causou a retirada da qualificadora do motivo torpe e a atenuação da pena.