Veterano da 2ª Guerra se torna o fisiculturista mais velho do mundo

Em um feito que desafia os limites da idade e inspira gerações, o norte-americano Andrew Bostinto, veterano da Segunda Guerra Mundial, tornou-se, aos 100 anos, o fisiculturista mais velho do mundo. A histórica participação ocorreu em 11/5, durante uma competição na Flórida (EUA), organizada pela National Gym Association (NGA), entidade que o próprio Bostinto fundou em 1979 para promover o fisiculturismo natural.

Carinhosamente conhecido como "padrinho do fisiculturismo natural", o veterano conquistou não apenas o palco do fisiculturismo, mas também o reconhecimento pela sua trajetória de vida. De acordo com o portal estado-unidense IOL, afiliado da CNN, ele é detentor da Estrela de Bronze por seu serviço militar durante a Segunda Guerra Mundial e continua a demonstrar disciplina e dedicação, agora no universo esportivo.

Desde 1938 envolvido com treinamento físico, foi eleito Pro Mr. América em 1977 e manteve ao longo da vida um compromisso com a prática esportiva livre de substâncias proibidas.

No entanto, o feito não passou sem polêmica. Apesar do marco histórico, o Guinness World Records se recusou a validar a conquista de Bostinto, alegando que ele não possui status profissional pela Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness (IFBB).

Além disso, o Guinness teria solicitado uma taxa mínima de US$ 16 mil (cerca de R$ 90 mil) para considerar a candidatura, o que gerou críticas contundentes da NGA. A organização classificou a decisão como um "negócio lucrativo" e um desrespeito à história do norte-americano.

O que é fisiculturismo natural

O fisiculturismo natural, defendido pela NGA, exige que os atletas sigam diretrizes rigorosas, incluindo a proibição do uso de esteroides, hormônios e diuréticos. Ainda assim, o segmento enfrenta desafios com a credibilidade de seus processos de testagem e com casos controversos envolvendo supostos atletas naturais que foram reprovados em exames antidoping.

Mesmo diante da controvérsia, Andrew Bostinto conquistou a admiração de milhares de pessoas nas redes sociais, que celebraram sua vitalidade, perseverança e compromisso com um estilo de vida saudável.

Rotina de Bostinto

Mesmo com sua impressionante trajetória pública, o que mais chama atenção em sua história é a coerência de vida. Desde os treinos improvisados nos parques de Nova York até a criação de uma organização que promove o culturismo natural, tudo em Bastinto parece seguir a mesma linha reta: disciplina, ética e paixão pelo que faz.

"Ele sempre acreditou que a verdadeira força vem da persistência, não de atalhos", declara Francine Bostinto, sua parceira de vida e presidente da NGA.

Essa filosofia transparece também na sua rotina atual. Aos olhos de muitos, ela pode parecer rígida, mas para ele, é apenas mais um dia comum: acordar cedo, caminhar na passadeira, treinar com pesos e repetir - sem desculpas e sem excessos.

A dieta? Básica. Os suplementos? Nenhum. "É tudo uma questão de consistência", reforça Francine, que há mais de quatro décadas compartilha não só a vida, mas também os ideais que fizeram do marido um ícone do fisiculturismo ético.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Celina Aquino