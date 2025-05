Influenciadora fitness de 24 anos morre após participar de desafio de corrida

A fisioterapeuta e influenciadora digital mexicana Nayeli Clemente, de 24 anos, morreu, no último 2 de maio, após participar de um desafio de corrida durante os Jogos de Cholula, competição fitness no México. Ela teve um derrame um dia depois do evento, conforme noticiou o Daily Mail na última sexta-feira (9/5). Malhar é saudável, mas fique de olho em mitos e verdades do mundo fitness

Atleta ávida, Nayeli Clemente era conhecida por participar de eventos de CrossFit. Nas redes sociais, ela já havia mencionado aos seguidores problemas de saúde que teve durante participações em outras competições de resistência.

"Havia sinais físicos e emocionais que eu não queria ver e deixei de lado porque queria conquistar o mundo em um dia", escreveu no Instagram em maio de 2024, depois de ter participado de um evento similar. "Com todo o medo e a incerteza do que poderia me acontecer, corri o risco de fazer o próximo treino em pirâmide. Não considero essa a decisão mais responsável, mas me mostrou o quão corajosa, perseverante e forte eu sou."