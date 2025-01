América Latina: pesquisa revela mercado fitness em expansão

A Health & Fitness Association (HFA), com apoio da ABC Fitness, divulgou o Wellness Watch, uma investigação sobre os adeptos e praticantes do fitness na América Latina em 2024, fornecendo informações e dados sobre a cultura da Saúde e Bem-Estar nas principais áreas metropolitanas do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, México e Peru.

A pesquisa faz parte da campanha "Planejamento 2025" da ABC Evo, braço da ABC Fitness no Brasil e América Latina, com o objetivo de auxiliar gestores e administradores do setor fitness a se prepararem para o ano de 2025.

Instalações de saúde e fitness (como academias, estúdios, clubes e outras instituições similares) estão no centro do estilo de vida ativo nas principais áreas metropolitanas da América Latina, onde a maioria dos consumidores (61%) se exercita entre duas e três vezes por semana e 78% ao menos múltiplas vezes por mês.

Destes consumidores ativos, a maioria (55%), prefere utilizar as instalações de saúde e fitness como seu local principal de exercício e, entre os principais motivos para a preferência, estão por valorizarem sua eficácia (35%), sua conveniência (32%) e por conta do fácil acesso a equipamentos (29%) e profissionais de Educação Física (25,9%).

"Fica evidente que os centros metropolitanos da América Latina abrigam uma comunidade fitness altamente engajada, que prioriza ambientes equipados e estruturados para sua saúde e bem-estar", disse Paulo Akiau, presidente da ABC Evo. "Esta pesquisa ressalta o papel essencial que as instalações de fitness desempenham na vida diária de milhões de latino-americanos".

Seja em uma academia, estúdio ou outro lugar semelhante, os consumidores fisicamente ativos em toda a região se envolvem em uma variedade de atividades físicas, com a participação no último mês liderada por atividades ao ar livre (43%), treinamento de força (32%) e exercícios cardiovasculares, como corrida em esteira (27%).

De acordo com a pesquisa, esta rotina ativa tem, por trás, uma combinação de motivações impulsionadas especialmente pelo desejo de saúde física e mental. Quando perguntados, os consumidores ativos citaram melhorar e manter a saúde geral (44%), apoiar o bem-estar mental (40%) e aumentar a autoconfiança (36%) e autoestima (22%), como suas principais razões para se manterem ativos, refletindo uma abordagem holística, pautada na saúde e bem-estar, do setor fitness em toda a região.

"Os latino-americanos estão adotando a atividade física em todas as suas formas - seja em academias, ao ar livre ou em outros ambientes", disse Liz Clark, CEO da Health & Fitness Association. "O que é claro é que as pessoas na região reconhecem os amplos benefícios do exercício, não apenas para a saúde física, mas também para o bem-estar mental e a qualidade de vida em geral".

A pesquisa destaca ainda como associações a negócios fitness desempenham um papel importante no apoio a essas rotinas ativas, com 69% dos consumidores fisicamente ativos nos mercados pesquisados sendo membros (clientes) de algum formato de organização de saúde ou fitness como academias, estúdios, clubes e/ou outras instituições similares.

Além disso, como a demanda por hábitos de exercício bem estruturados continua a crescer, 53% dos que não são clientes disseram que provavelmente se juntarão a algum tipo de estabelecimento fitness no próximo ano, o que destaca, também, o grande potencial de crescimento do setor.

"A indústria de fitness da América Latina está prosperando e, com o número de novos membros em potencial, o setor está bem posicionado para um crescimento contínuo", acrescentou Clark. "As empresas de fitness têm uma tremenda oportunidade de se conectar com este mercado motivado".

A pesquisa destaca uma região onde os consumidores priorizam a saúde, o bem-estar e o exercício físico, além de favorecer as instalações de negócios fitness por sua estrutura e conveniência. "Para que as empresas do setor naveguem neste mercado crescente e dinâmico com sucesso, entender os comportamentos e preferências dos consumidores será crucial", complementa Akiau.

Sobre a Pesquisa

A Pesquisa de Consumidores de Fitness da América Latina de 2024 foi conduzida pela J. Wallin Opinion Research em nome da Health & Fitness Association com patrocínio da ABC Fitness, entre 18 e 24 de setembro de 2024. Para obter mais informações sobre a pesquisa e acessar o relatório completo, basta conferir o site.

Sobre a ABC Fitness



A ABC Fitness é uma plataforma de gestão para academias e uma empresa multinacional de tecnologia para o setor fitness com mais de 40 anos de experiência. Com sua gama de recursos, a ABC Fitness simplifica as operações diárias de clubes e academias, desde o agendamento de aulas e gestão de pagamentos até a comunicação com os membros. Com foco na experiência do usuário e recursos específicos para o mercado fitness, a ABC Fitness capacita gestores a otimizar processos, aumentar a receita e otimizar a experiência dos seus clientes.

Sobre a Health & Fitness Association

A Health & Fitness Association (anteriormente IHRSA), uma comunidade global do setor fitness, é uma associação comercial mundial que fornece uma voz unificada para a comunidade de operadores de instalações de saúde e fitness, oferecem orientação profissional sobre atividade física e fornecem as ferramentas e equipamentos aos milhões de membros de instalações de fitness que entendem que o exercício melhora sua saúde física e mental. Por meio de advocacy, educação e pesquisa, a associação fala sobre oportunidades, desafios e mudanças no setor. Fundada em 1981, a associação publica uma revista mensal, Club Business International, e opera sua Convenção e Feira Comercial.

Website: https://softwareevo.com