Estilo de vida luxuoso, com festas da alta sociedade, viagens e jantares assinados por chefs, e uma família perfeita. Era assim que a americana Candice Miller mostrava que era seu cotidiano nas redes sociais, onde mantinha o perfil “Mama + Tata”. No entanto, ela viu sua vida virar de cabeça pra baixo após o seu marido, Brandon Miller, se suicidar, no mês passado.





Segundo a imprensa internacional, o homem de 43 anos estava frustrado com as finanças da família, que estava em desordem. Desde então, Candice desativou as redes sociais, pôs a casa onde o casal vivia à venda e se prepara para mudar com suas duas filhas para recomeçar.









A casa de mais de 800 metros quadrados possui sete quartos, oito banheiros completos e dois lavabos, além de uma piscina e uma casa de piscina de 50 metros quadrados. A residência fica nos Hamptons, vila de luxo localizada no estado de Nova York. O local está à venda por US$ 15 milhões, o equivalente a R$ 81 milhões.





Um porta-voz da família disse ao New York Times que a blogueira está se sentindo muito mal. “Candice está devastada pela perda de sua alma gêmea, e a vida de suas duas filhas pequenas está para sempre impactada pela perda de seu amado pai”, declarou. O casal se conheceu ainda criança e se casou em 2009.





Não se sabe se a mulher vai retomar seu trabalho na web .

Problemas financeiros

Brandon era sócio-gerente da Real Estate Equities Corporation (REEC) e ingressou na empresa em 2004 como chefe do departamento de aquisições e finanças, onde se tornou um magnata do mercado imobiliário. Ele foi encontrado inconsciente sentado em seu Porsche na garagem de casa em julho, enquanto Candice e suas filhas estavam de férias.





A polícia chegou ao local depois que o alarme de monóxido de carbono da garagem disparou. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu. Segundo o New York Times, Brandon deixou uma família dizendo "que um acordo comercial que ele esperava que aliviasse a crise financeira da família havia fracassado".





Antes de sua morte, ele teria feito malabarismos com várias hipotecas para pagar a casa de sua família em Hamptons (a mesma que hoje está à venda), incluindo um "empréstimo de US$ 6,1 milhões (cerca de R$ 33 milhões) de um banco convencional" e uma "hipoteca de US$ 2 milhões (R$ 10 milhões de uma empresa que anunciava empréstimos em dinheiro). O New York Post relatou que Brandon devia quase US$ 17 milhões (R$ 92 milhões) a amigos que lhe emprestaram dinheiro e estava sendo processado por US$ 100 mil (R$ 545 mil) por móveis de luxo e US$ 50 mil (R$ 272 mil) por taxas relacionadas a barcos.





Jornais internacionais afirmam que Candice não sabia sobre nenhum dos problemas financeiros até maio, quando um amigo a informou. O motivo seria que o casal não falava muito sobre finanças, já que a esposa ficava responsável por cuidar das filhas.







A família convivia com celebridades, como Mary Kate e Ashley Olsen, Ivanka Trump e a estilista Rachel Zoe. Uma socialite disse ao New York Post que o casal vivia uma vida para deixar qualquer chocado. “Eles [os Millers] estavam vivendo muito além de suas possibilidades, e agora a verdade veio à tona. Há provavelmente 10 ou 20 pessoas nos Hamptons que se qualificam como bilionários. Mas você pode ter certeza de que eles não são os que compartilham suas vidas no Instagram ", disse a mulher, que não foi identificada.





Peça Socorro





Se você está passando por sofrimento emocional ou crises suicidas, peça ajuda ao Centro de Valorização da Vida, ligando 188. Se você acredita que outra pessoa está em risco de cometer suicídio e você tem os dados de contato dela, fale com as autoridades locais para receber ajuda imediata. Você também pode incentivar a pessoa a entrar em contato com a linha direta de prevenção ao suicídio usando o número de telefone acima.