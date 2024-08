O americano Alex Capogna, de 31 anos, bateu o recorde mundial de maior quantidade de flexões feitas em uma hora. O recorde anterior era dele mesmo: no ano passado, ele conseguiu a marca de 884. Agora, ele fez 1.2466 flexões, chegando a uma média de mais de 20 exercícios por minuto.







Para que a flexão valha na contagem, é necessário fazer o movimento completo. Ou seja, é preciso erguer o tronco do chão usando os braços, estendendo-os até ficarem retos e, depois, retornar à posição original. Para Capogna, o mais difícil foi manter a posição correta durante todo o período, encostando o peito no chão sem dobrar os joelhos ou mover a cintura.









Para bater duas vezes o recorde, o americano treina há dois anos, aumentando gradualmente o número de flexões. Ao site do Guinness World Records, Alex contou que o treino foi fundamental para conseguir o feito.





O mais surpreendente é que, após bater o recorde, o americano disse que não sentiu fadiga muscular. Tanto que, depois do feito, ele descansou por 20 minutos e tentou novamente bater o recorde, que ainda está sob avaliação. Porém, Capogna disse que não ficou satisfeito com a qualidade do exercício e disse que, em alguns momentos, parecia um “peixe se debatendo”.









“Meu objetivo é desenvolver esse tipo de relacionamento pessoal com o fracasso – por meio do treinamento físico, onde é mais fácil sintetizar – na esperança de que isso me sirva em todos os aspectos da vida. É um análogo para muitas coisas”, disse ao site.





Uma curiosidade é que, durante a adolescência, Alex não era bom em exercícios e teve a pontuação mais baixa no teste de educação física de sua turma. Isso fez com que ele se motivasse a treinar, com foco específico nas flexões. No fim do ensino médio, ele deu a volta por cima e bateu o recorde escolar de flexões na barra, fazendo 35 repetições.





“Acho que é bom falhar assim às vezes. Praticamente qualquer pessoa pode tentar fazer isso por si mesma, em qualquer lugar, sem necessidade de equipamento especial”, ressaltou.