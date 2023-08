Recorde de flexões é quebrado pela segunda vez em um mês

436

Romeno fez 3378 flexões em uma hora (foto: UPI/Reprodução)

Um atleta que tentou, por seis anos, quebrar o recorde mundial de mais flexões em uma hora finalmente conseguiu alcançar seu objetivo apenas um mês após o último recorde ser estabelecido.

O "Guinness World Records" anunciou que Pop Laurentiu, de 35 anos, que é da Romênia, mas atualmente mora em Londres, conseguiu realizar o feito ao fazer 3.378 flexões em uma hora.

Laurentiu quebrou a marca de 3.249 repetições estabelecida pelo australiano Daniel Scali, apenas um mês antes de ser superado pelo romeno.

O recordista tenta conquistar o título desde 2017, mas as tentativas anteriores foram desqualificadas porque sua forma não atendeu aos padrões da GWR, disse a organização de manutenção de registros.





Leia também: Fazendeiro planta mais de 1 milhão de girassóis em surpresa para esposa

"No fundo, sei que consegui. Depois das seis primeiras tentativas, fiquei desapontado, mas hoje me sinto um vencedor", disse Laurentiu aos dirigentes do GWR.

O atleta disse que não desanimou com a desclassificação de suas tentativas anteriores. "Toda vez que eu falhei, eu queria ir de novo porque meu coração me empurrava para me levantar e seguir em frente. Meu coração me dizia que toda vez que você falha e se levanta de novo, você só fica mais perto de alcançar seu objetivo", ele disse.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa