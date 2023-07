Britânicos tentam quebrar recorde mundial de mais tempo jogando sinuca

436

Homens planejam ficar 111 horas jogando sinuca (foto: UPI/Reprodução)

Dois britânicos estão tentando quebrar um recorde mundial jogando sinuca por 111 horas seguidas.

Marc Murray, de 37 anos, e Colin Pilcher, de 40, começaram sua tentativa do Guinness World Records para a maratona mais longa jogando sinuca no Hooch's Snooker and Pool Lounge em Consett, no noroeste da Inglaterra, às 7h da manhã de terça-feira (25/7) e esperam terminar sua tentativa no sábado (29/7), depois de jogar por 111 horas e cerca de 1.000 jogos.

Murray e Pilcher quebraram o mesmo recorde anteriormente em 2011 e 2013, mas, em 2017, foram superados pelos compatriotas Darren Stocks e Graham Cuthbert, que jogaram por um total de 105 horas e 22 minutos.

LEIA: EUA: Gorila que todos pensavam ser macho dá à luz filhote em zoológico

"Sempre dissemos que nunca mais faríamos isso porque lutamos da última vez. Somos dez anos mais velhos e a vida não fica mais fácil quando você faz coisas assim", disse Pilcher ao The Northern Echo. "Acho que gostamos do burburinho da coisa toda, mesmo que seja estressante organizar tudo e depois realmente fazê-lo."