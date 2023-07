EUA: Gorila que todos pensavam ser macho dá à luz filhote em zoológico

436

A gorila Sully segura no colo sua recém-nascida, no Zoológico de Columbus, em Ohio (EUA) (foto: Reprodução/Facebook/Columbus Zoo and Aquarium)

Uma gorila de 8 anos, que vive no Zoológico e Aquário de Columbus, nos EUA, surpreendeu tratadores, veterinários e público ao dar à luz um filhote. Sully vive com sua mãe no zoológico desde 2019, quando ainda tinha quatro anos, e todos pensavam que se tratava de um gorila macho.

A grande surpresa surgiu na quinta-feira passada (20/7), quando ela foi vista carregando um filhote recém-nascido. Técnicos do zoológico explicaram, em um comunicado à imprensa, que os gorilas "não têm órgãos sexuais proeminentes" e os machos e as fêmeas se parecem muito até os 8 anos.

Somente após essa idade os machos desenvolvem seu tamanho grande, costas de coloração prateada e protuberâncias distintas na cabeça. Quando Sully chegou a Columbus, ela era um "animal jovem e saudável" e não precisou de nenhum procedimento médico que teria levado à descoberta mais cedo, informou o zoológico.

A gravidez também não teria sido notada porque "gorilas raramente mostram sinais externos de que estão grávidas, porque os recém-nascidos são menores que os bebês humanos e os gorilas naturalmente têm abdômen grande", observa o comunicado.

Como o período de gestação desses animais é de oito meses e meio, o zoológico estima que Sully engravidou no outono. Os técnicos dizem que o filhote parece ser uma fêmea saudável. Um teste de DNA será realizado posteriormente para determinar o pai da recém-nascida.

Os gorilas das planícies ocidentais -a subespécie que vive no Zoológico de Columbus- estão criticamente ameaçados, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Estima-se que existam 100.000 em estado selvagem na África Central, segundo o Zoológico de Columbus. Sua população foi esgotada devido à perda de habitat, desmatamento e caça predatória.