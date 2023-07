Mulher nua é flagrada atirando em rodovia nos Estados Unidos; veja o vídeo

436

Uma mulher completamente nua foi flagrada disparando tiros em uma rodovia na região norte da Califórnia, nos Estados Unidos. Motoristas que passavam pela ponte que liga Oakland a São Francisco, nessa terça-feira (25/7), se depararam com essa cena inusitada e, ao mesmo, tempo bastante perigosa.





Segundo informações da rede de comunicação ABC, oficiais da Patrulha de Estradas da Califórnia foram acionados por volta das 16h40 por um motorista que estava na parte leste da ponte (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Leia também: Tiroteio nos EUA termina em dois mortos e 28 feridos "Ela estava gritando com os outros veículos, ela começou a atirar para o alto. Os outros veículos ficaram confusos e sem saber o que estava acontecendo, pensando que poderia ser uma batida. Quando eles [os motoristas] tentaram voltar, ela começou a atirar contra outros veículos", disse o porta-voz da Patrulha de Estradas da Califórnia, Andrew Barclay.

Ainda de acordo com os policiais, mesmo com essa situação caótica, não houve nenhum ferido e a situação foi controlada com os oficiais convencendo a mulher a deixar a arma no chão. Então, os oficiais prenderam e levaram essa mulher para um hospital para acompanhamento físico e psiquiátrico.