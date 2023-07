Imagem de Virgem Maria fica intacta após incêndio em cidade italiana

436

Estátua da Virgem Maria no posto de gasolina incendiado na cidade de Oliveri (foto: GIOVANNI ISOLINO / AFP)

A onda de calor que atinge o Hemisfério Norte fez com que partes da província de Messina, na Itália, fossem tomadas por fogo. Um posto de gasolina da cidade Oliveri ficou incendiado na quarta-feira (26/7), mas em meio ao cenário de destruição, uma cena chamou a atenção: uma imagem da Virgem Maria permaneceu intacta após as chamas.

Pelo menos cinco pessoas morreram na Itália por causa de fortes tempestades no norte e incêndios na Sicília, o que pode levar o governo a declarar estado de emergência nas regiões mais atingidas. A Europa, região com o ritmo de aquecimento mais rápido do mundo, pode registrar recordes de temperatura na ilha italiana da Sardenha.

O recorde atual de temperatura são os 48,8 ºC registrados na Sicília em 2021, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM) da Organziação das Nações Unidas (ONU). "Esse recorde pode ser quebrado nos próximos dias", alertou a Agência Espacial Europeia.